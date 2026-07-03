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Jule Brand avec OL Lyonnes
Jule Brand avec OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Première Ligue : l'OL Lyonnes ira à Fleury pour commencer

  • par Gwendal Chabas

    • Pas de match à domicile pour OL Lyonnes lors de la première journée de D1. Il ira en région francilienne affronter le Fleury 91.

    Voilà, on peut commencer à se projeter sur la saison 2026-2027 de Première Ligue. Ce vendredi 3 juillet, la LFFP a dévoilé le calendrier du championnat pour l'exercice à venir. Un moment toujours à part pour les supporters, avec des dates à noter, des confrontations inratables. Comme l'adversaire d'OL Lyonnes pour la première journée, qui n'est jamais un moment anodin. Pour le groupe de Jonatan Giráldez, il faudra voyager en Île-de-France. Direction Fleury le week-end du 5 septembre.

    La date et l'heure officielles de la rencontre seront révélées un peu plus tard dans l'été. En tout cas, c'est une belle opposition pour entamer ce nouveau cru, potentiellement celui du 20e sacre. En effet, les Franciliennes ont terminé 5es l'an passé. Certes loin du FC Nantes pour accrocher les demi-finales. Mais ce club reste un bastion du football féminin français. Il faudra éviter tout retard à l'allumage donc côté rhodanien, bien que les objectifs dépassent largement ce premier rendez-vous. La préparation débutera le 27 juillet.

    Conclusion de la phase régulière contre Montpellier

    Rappelons que la dernière rencontre de la phase de classement aura lieu le mardi 4 mai 2027. À cette occasion, les Lyonnaises recevront le Montpellier FC. Les demi-finales se tiendront autour du samedi 15 mai. Ensuite, il faudra attendre 3 semaines avant de connaître le champion (5 juin). Entre-temps, nous aurons eu la finale de la Coupe de France (22 ou 23 mai) et celle de la Ligue des champions (28, 29 ou 30 mai).

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