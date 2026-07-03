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Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
Jonatan Giraldez, coach de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : Jonatan Giráldez pourra convoquer 2 joueuses de plus en Première Ligue

  • par Gwendal Chabas

    • De 18 à 20 joueuses. En 2026-2027, Jonatan Giráldez et les entraîneurs de Première Ligue pourront appeler deux footballeuses en plus en championnat.

    Pour OL Lyonnes et ses nombreux jeunes éléments attendus dans le groupe, c'est une bonne nouvelle. Alors que la saison dernière, Jonatan Giráldez et ses homologues de Première Ligue ne pouvaient appeler que 18 joueuses, la LFFP a augmenté ce nombre. La modification était actée depuis l'an passé, elle est maintenant officielle. Désormais, les entraîneurs de D1 auront le droit d'appeler 20 footballeuses.

    Une aubaine pour les jeunes ?

    Un banc agrandi qui offre davantage de flexibilité pour les coachs, qui auront à présent du choix pour effectuer leurs cinq changements. Pour les Fenottes comme Romane Rafalski, d'Ambre Ouazar, Maïssa Fathallah, Wassa Sangaré, Julie Swierot, Sofia Bekhaled, Kysha Sylla et Maëline Mendy (à voir qui restera), c'est l'occasion d'éventuellement gratter du temps de jeu. Le règlement sera le même pour la phase finale.

    En revanche, les techniciens devront faire attention dans leur sélection. En effet il faudra avoir dans son effectif suffisamment de femmes formées en France (8, contre 6 auparavant). Trois devront venir du club. Et ces demandes augmenteront encore en 2027-2028 (10 joueuses "nationales"). Précisons qu'il s'agit là des critères pour bâtir sa liste A, qui dicte ensuite quelles sont les footballeuses autorisées à jouer en championnat.

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