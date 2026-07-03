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Ernest Nuamah, ailier gaucher de Nordsjaelland
Ernest Nuamah, ailier gaucher de Nordsjaelland

OL : Nuamah va retrouver Bidstrup, son ancien coéquipier à Nordsjaelland

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • L'arrivée de Mads Bidstrup à l'OL permet à Ernest Nuamah de retrouver un visage bien connu. Les deux joueurs ont évolué ensemble pendant un an et demi au FC Nordsjaelland avant de se retrouver à Décines.

    Arrivé au Danemark le 1er janvier 2022, Ernest Nuamah découvre alors le football européen au sein du projet Right to Dream. Quelques semaines plus tard, le 29 janvier, Mads Bidstrup rejoint lui aussi Nordsjaelland. Les deux joueurs intègrent un effectif particulièrement jeune qui vit alors une saison compliquée. Leur formation termine en effet à la neuvième lors de l'exercice 2021-2022. Le second s'impose progressivement au milieu de terrain tandis que l'ailier découvre le monde professionnel et dispute ses premières rencontres en Superliga.

    Une saison 2022-2023 comme déclic

    Quelques mois plus tard, la situation change totalement. En 2022-2023, le club se mêle à la lutte pour le titre jusqu'aux dernières journées avant de terminer vice-champion. Ernest Nuamah explose alors aux yeux des observateurs. Le Ghanéen inscrit douze buts, ce qui lui permet de terminer quatrième meilleur réalisateur du championnat. Il est également élu meilleur jeune joueur du mois de septembre et devient l'une des révélations de la saison. De son côté, Mads Bidstrup s'impose comme l'un des cadres dans l'entrejeu. Titulaire régulier, il participe pleinement à l'excellent cru de son équipe avant de signer au RB Salzbourg durant l'été 2023.

    Des retrouvailles à Décines

    Les chemins des deux joueurs se séparent après 38 matchs en commun. L'un poursuit sa progression en Autriche, tandis que l'attaquant s'engage à l'OL à la fin du mercato estival 2023. Trois ans après Nordsjaelland, les deux anciens coéquipiers se retrouvent sous les couleurs rhodaniennes. Une connaissance mutuelle qui pourrait faciliter l'intégration de Mads Bidstrup au sein du vestiaire de Paulo Fonseca. D'ailleurs, le Danois semble avoir gardé un bon souvenir d'Ernest Nuamah. "Quel type formidable. J'espère qu'il sera content de me voir car je pense qu'il en avait un peu marre de moi là-bas. Je ne le lâchais pas d'une semelle. On a passé de bons moments ensemble, donc j'ai hâte de le revoir", a-t-il confié au média de l'Olympique lyonnais.

    Il n'hésitait pas à le reprendre si l'attitude ne suivait pas. "On voyait tout de suite qu'il était tout simplement extraordinaire, doté d'un talent incroyable. C'est aussi pour ça que je le suivais sans arrêt. Je voyais bien à quel point il était doué, et parfois, pendant les entraînements, quand il n'était pas concentré, je le réprimandais, se remémorait-il. On voit bien tout le chemin parcouru."

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - ven 3 Juil 26 à 7 h 53

      Attention Ernest papa revient !

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