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La réserve de l'OL Lyonnes
La réserve de l’OL Lyonnes (@OL)

OL Lyonnes : le bilan de la réserve en 2025-2026

  • par Gwendal Chabas

    • Meilleure attaque du championnat, la réserve d'OL Lyonnes a infligé quelques cartons. Elle termine finalement 3e de D3. Du mieux par rapport à 2025.

    4e l'an dernier, la réserve d'OL Lyonnes gagne une place en 2026. Cette saison fut globalement plus satisfaisante, avec davantage de consistance tout au long de l'année. Elle a toujours été en lice pour le titre, jusqu'à la dernière des 22 journées. Ainsi, le bilan fait état de 15 victoires, 4 nuls et 3 défaites en troisième division. Avec 49 points, les Fenottes terminent à 3 longueurs de l'AS Cannes, le champion. Elle tenait même la position de dauphin, avant de faire 0-0 contre Montauban sur le dernier match et de voir Albi leur passer devant.

    Les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino ont bouclé leur exercice avec la meilleure attaque des deux poules (en compagnie du RC Roubaix). Plusieurs récitals (deux 8-0 face à Bordeaux et à Chatenoy-le-Royal notamment ou encore un 9-1 contre Monaco) ont permis à cette formation de marquer à 74 reprises, soit une moyenne de 3,4 buts par rencontre en D3. Défensivement aussi, personne ne fait mieux que les Rhodaniennes à ce niveau de compétition (13 buts encaissés).

    Camille Marmillot finit meilleure buteuse

    De belles choses pour l'avenir donc. On retiendra aussi les buteuses qui ont pu s'illustrer, comme Camille Marmillot (17 ans). Celle qui a fait ses débuts chez les professionnelles en avril, et même ouvert son compteur à Nantes, a frappé à 11 reprises avec cette équipe. Derrière, Romane Rafalski (19 ans, 9 réalisations), Emilie Mece (17 ans, 9), Lorna Chicha-Douvier (20 ans, 9) et Sofia Bekhaled (19 ans, 7 buts) se sont montrées. De la jeunesse prometteuse pour OL Lyonnes.

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