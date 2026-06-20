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Romane Rafalski a signé son premier contrat pro avec OL Lyonnes
Romane Rafalski a signé son premier contrat pro avec OL Lyonnes

Rafalski (OL Lyonnes) : "Le foot, c'est toute ma vie"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après avoir connu une première titularisation lors de la saison écoulée, Romane Rafalski a signé son premier contrat professionnel avec OL Lyonnes. Une consécration pour la polyvalente joueuse.

    Dans sa quête de redevenir reine d'Europe, OL Lyonnes vise des joueuses d'expérience comme Caroline Weir. Néanmoins, le club lyonnais n'en oublie pas sa formation, un pilier depuis le départ. Wendie Renard, Delphine Cascarino, Selma Bacha... Les exemples de joueuses qui ont fait la gloire lyonnaise mais aussi française sont nombreux et la direction ne compte pas s'arrêter là. OL Lyonnes place notamment beaucoup d'espoir dans le développement de Maïssa Fathallah, phénomène de précocité.

    Auréolée d'un contrat pro la saison dernière, la défenseuse a vu Romane Rafalski lui emboîter le pas cet été. De deux ans son aînée, la polyvalente joueuse a signé vendredi jusqu'en juin 2029 avec son club formateur. "Signer mon premier contrat à OL Lyonnes, c’est un accomplissement de mon travail depuis des années, depuis que j’ai rejoint le club, a déclaré Rafalski pour le média du club. Quand je me suis réveillée, j’ai pensé à ce que j’ai vécu depuis que j’ai commencé le foot, toutes les étapes par lesquelles je suis passée et je suis trop heureuse d’être ici."

    "Tout le monde m'a bien accueilli"

    Ayant connu une première apparition sous Joe Montemurro, la native de Marseille a connu sa première titularisation et son premier but sous les ordres de Jonatan Giraldez. Ayant mis le pied à l'étrier avec cinq apparitions en Première Ligue et en Coupe de la Ligue, Rafalski veut désormais confirmer dans un groupe concurrentiel mais où les "joueuses ont tout de suite cherché à me connaître sur et en dehors du terrain". À 19 ans, celle qui a Delphine Cascarino comme modèle ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. "Ça représente ma vie depuis petite. Je vis pour le foot. Ça me fait des émotions incroyables. Mes objectifs, maintenant que j’ai signé pro, c’est de faire le plus de groupes possible, des rentrées." La préparation estivale devrait lui permettre de montrer ses qualités au staff lyonnais.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      del real - sam 20 Juin 26 à 15 h 51

      Félicitations à Romane !!...

      Signaler
    2. dede74
      dede74 - sam 20 Juin 26 à 16 h 04

      C'était hier, sur l'autre fil :

      L'ITW de Romane :
      https://www.youtube.com/watch?v=f9mpX7mbnv0

      Signaler

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