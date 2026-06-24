Alors que l'OL a un besoin de financement, hors transferts, de 150 millions d'ici au 30 juin 2027, Michele Kang s'engage à injecter 71 M€ de nouveaux fonds. Elle s'est aussi entendue avec les prêteurs d'Eagle.

Sous réserve que l'OL reste bien en Ligue 1, ce qui devrait être le cas, Michele Kang deviendra officiellement l'actionnaire principal, à hauteur de 87,8% du capital, de l'Olympique lyonnais. Un changement d'ère qui pousserait Eagle Football (EFG) dehors pour faire de la place à Olympe Bidco. Pour cela, l'Américaine s'est engagée personnellement à racheter la dette des principaux prêteurs d’Eagle Bidco.

Une opération appelée compensation de créance et qui conduit à l’extinction d’environ 232,6 millions d’euros de dette subordonnée. Pour les prêteurs sortants, ceux auprès de qui elle a acquis la dette à un prix décoté, elle a promis de partager avec eux les retombées excédant un certain seuil provenant de tout retour futur du capital investi dans le Groupe, "dans la limite d’un plafond fixe".

Un nettoyage massif, qui s'accompagne d'une sorte de "plus-value à la revente" que l'on voit dans les transferts. Ainsi, si Michele Kang cède le club d'ici un an et fait un gain supérieur à son investissement total, elle partagera avec les créanciers restants une partie du surplus.

31 M€ immédiatement débloqués

Autre point très important, celui-ci à court terme, l'injection de 71 millions d'euros par la patronne d'OL Lyonnes (75 M€ en prenant en compte les coûts de transaction). Elle apportera cette somme sous forme de prêts d’actionnaires au cours des deux prochaines saisons, soit d'ici au 30 juin 2028. Dès l'opération validée, 31 M€ seront débloqués et permettront notamment de financer l'exercice à venir. Les 40 autres millions sont garantis "par une lettre de crédit". Autrement dit, si elle ne paie pas, la banque s'en chargera.

Un peu d'oxygène pour l'Olympique lyonnais, qui, rappelons-le, a un besoin de financement estimé à environ 87 M€ jusqu’au 31 décembre 2026, et à environ 150 M€ sur l’ensemble de la période jusqu’au 30 juin 2027. Le tout hors transferts. Ce qu'il expliquait mi-mai.