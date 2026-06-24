L'OL Groupe bientôt de retour ?

Si, comme on peut l'envisager, l'OL reste bien en Ligue 1, il quittera l'entité Eagle Football. Le Groupe fera son retour, comme avant l'ère John Textor.

Ce n'est qu'un nom, une appellation, mais ça veut dire beaucoup. Mardi, l'Olympique lyonnais a annoncé une énorme modification à prévoir dans son actionnariat. Si la DNCG ne le punit pas d'une rétrogradation administrative, ce que l'on peut raisonnablement envisager, l'OL Groupe fera son retour. On tournerait alors définitivement, au moins sur cet aspect juridique, la page Eagle Football.

L'entreprise sera encore cotée en bourse

Rappelons que la société a changé et se nomme actuellement Eagle Football Group depuis avril 2024. Un bouleversement dans le prolongement de la prise de contrôle de John Textor après son achat en décembre 2022. Mais depuis un an, l'homme d'affaires a perdu du terrain. Aujourd'hui, Michele Kang devrait récupérer le contrôle de la majorité des parts de l'entreprise, qui restera d'ailleurs en bourse, a précisé le club dans son communiqué.

Rien de bien nouveau sur les autres points, puisque OL Lyonnes continuera son petit bonhomme de chemin. Et Michael Gerlinger conservera bien la direction générale chez les hommes. Mais l'entité EFG sera de l'histoire ancienne pour les Rhodaniens, officiellement.