Actualités
Le logo de l'OL
Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

L'OL Groupe bientôt de retour ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Si, comme on peut l'envisager, l'OL reste bien en Ligue 1, il quittera l'entité Eagle Football. Le Groupe fera son retour, comme avant l'ère John Textor.

    Ce n'est qu'un nom, une appellation, mais ça veut dire beaucoup. Mardi, l'Olympique lyonnais a annoncé une énorme modification à prévoir dans son actionnariat. Si la DNCG ne le punit pas d'une rétrogradation administrative, ce que l'on peut raisonnablement envisager, l'OL Groupe fera son retour. On tournerait alors définitivement, au moins sur cet aspect juridique, la page Eagle Football.

    L'entreprise sera encore cotée en bourse

    Rappelons que la société a changé et se nomme actuellement Eagle Football Group depuis avril 2024. Un bouleversement dans le prolongement de la prise de contrôle de John Textor après son achat en décembre 2022. Mais depuis un an, l'homme d'affaires a perdu du terrain. Aujourd'hui, Michele Kang devrait récupérer le contrôle de la majorité des parts de l'entreprise, qui restera d'ailleurs en bourse, a précisé le club dans son communiqué.

    Rien de bien nouveau sur les autres points, puisque OL Lyonnes continuera son petit bonhomme de chemin. Et Michael Gerlinger conservera bien la direction générale chez les hommes. Mais l'entité EFG sera de l'histoire ancienne pour les Rhodaniens, officiellement.

    à lire également
    Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin
    OL : Michele Kang injectera 71 M€ d'ici à juin 2028
    1 commentaire
    1. Avatar
      djodjo - mer 24 Juin 26 à 9 h 29

      on enchaine les bonnes nouvelles, très bien, pourvu que ça dure

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin
    OL : Michele Kang injectera 71 M€ d'ici à juin 2028 10:10
    Le logo de l'OL
    L'OL Groupe bientôt de retour ? 09:25
    De la relégation à la prise de pouvoir de Michele Kang, tout a changé en un an à l'OL 08:40
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : Michele Kang n'en a pas fini avec la DNCG 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL
    En rachetant l'OL, Kang affiche ses ambitions 07:30
    Ernest Nuamah avec le Ghana à la Coupe du monde
    OL - Coupe du monde 2026 : un choc pour Nuamah, Caleta-Car et la Croatie doivent rebondir  23/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    OL : Kang reste présidente, Gerlinger son directeur général 23/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    L'OL annonce un accord en vue d'un rachat par Michele Kang 23/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Cris ancien entraîneur de Châteauroux
    Cris (ex-OL) va diriger le stage UNFP 2026 23/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL : pourquoi la DNCG ne rendra pas son avis ce mardi 23/06/26
    Le lac de Miribel Jonage durant la canicule 2026
    Noyade tragique pour un ancien pensionnaire d’OL Académie 23/06/26
    Cláudio Braga a brillé sous les couleurs des Hearts
    OL - Mercato : une piste écossaise pour le rôle de buteur ? 23/06/26
    Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
    OL - Mercato : Camara ouvre la porte à un retour de Molebe à Montpellier 23/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    DNCG : l'OL pas fixé sur son sort ce mardi ? 23/06/26
    Prince Mbatshi, défenseur de la réserve de l'OL
    Mercato : l’OL acte le départ de Mbatshi en Tchéquie 23/06/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL - Coupe du monde 2026 : Tagliafico qualifié, Niakhaté dans le dur 23/06/26
    Mohamed Ouédraogo, latéral du SCR Altach
    OL - Mercato : un latéral gauche venu tout droit d’Autriche ? 23/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL - DNCG : Kang bientôt seule capitaine du navire ? 23/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut