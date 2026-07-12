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Abner Vinicius, défenseur de l'OL
Abner Vinicius, défenseur de l’OL (crédit : David Hernandez)

Abner après OL - FC Saint-Gall (6-3) : "Il y a de l'amélioration"

  • par David Hernandez

    • Avec deux victoires en deux matchs, l'OL a parfaitement lancé sa préparation estivale. Avec onze buts inscrits, le secteur offensif est en forme, même si défensivement, cela reste perfectible. Pas de quoi inquiéter Abner.

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