Abner après OL - FC Saint-Gall (6-3) : "Il y a de l'amélioration"

Abner Vinicius, défenseur de l’OL (crédit : David Hernandez)
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- cavegone OL - FC Saint-Gall (6-3) : Fonseca s'explique sur l'absence de FofanaAu cas où tu l’aurais pas remarqué c’est peut-être le moins con d’entre nous ici 😜
- cavegone OL - FC Saint-Gall (6-3) : Fonseca s'explique sur l'absence de FofanaDeja personne ici n’a l’IRM de Fofana pour l’affirmer, mais Gueida c’est pas une entorse c’est une nécrose osseuse comme celles de Van Basten ou Nadal. Donc par pitié arrêtez…
- FooteuxFoutu OL - FC Saint-Gall (6-3) : Fonseca s'explique sur l'absence de FofanaFofana (le belge) est bien parti pour nous faire une Fofana (le français)
- regard01 OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renfortsBonjour lekinslayer. Je pense au contraire qu’il a dit ça en accord avec Gerlinger et MLJ travaille dans ce sens. Il y a la question de l’avant centre mais aussi…
- regard01 OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renfortsBonjour Gerland Era: CQFD, merci.
- leroilyon OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renfortsAlors peut etre que je vais me tromper comme d'hab mais ca va devenir compliqué de progresser chaque saison si on perd toute notre ligne d'attaque à chaque mercato estivale..…
- gonebad Coupe du monde : l'Argentine de Tagliafico (OL) verra le dernier carréPauvres suisses! on leur vole la qualification, comme pour les sénégalais, croates , égyptiens, etc ...il faut des grands noms pour les audiences tv , c est déjà prévu, emballé…
- fandelol OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renfortsLaziri n'est pas en équipe 1. Et il coûte rien. C'est surtout une vente entre Tagliafico et Abner qu'il faudra. Et au milieu aussi on est en surnombre. Faudrait vendre…
- fandelol Mercato : Abner répond aux rumeurs d'un départ de l'OLSauf que les 2 ont le même salaire à très peu de choses près.
- fandelol Mercato : Abner répond aux rumeurs d'un départ de l'OLDésolé mais sur la saison passée Abner a été meilleur que Tagliafico. Tu n'as pas dû suivre les matchs.
- fandelol Mercato : Abner répond aux rumeurs d'un départ de l'OLAncelotti a voulu garder ses anciens à ce poste. Quand on voit le résultat, c'était clairement pas le bon choix.
- OLVictory Pour l'OL, la préparation suit son cours, avec du bon, mais encore pas mal de travailIl faudra accorder un peu de temps à Bidstrup pour qu'il se crée de (bons) automatismes.
- Gerland Era OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renfortsEt puis des joueurs de 18 ans, soit c'est des génies et ils sonr titulaires (ca n'arrive quasi jamais, des MBappé...), soit sur un poste, il peut y en avoir…
- olgoneforever OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renfortsOn apprécie ou pas le coach Fonseca dans son travail mais de là à le prendre pour un "guignol" faut peut-être être plus mesuré ! Un supporter demande des victoires.…
- alain.taulin@orange.fr Pour l'OL, la préparation suit son cours, avec du bon, mais encore pas mal de travailHeureusement que la préparation soit progressive et quelle permet de réintégrer progressivement les internationaux. Le difficultés défensives sont logiques sans Niakhate et Tagliafico. Par contre le milieu de terrain est…