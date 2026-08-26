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Moussa Niakhate (OL) au duel avec Vedat Muriqi (Fenerbahçe)
Moussa Niakhate (OL) au duel avec Vedat Muriqi (Fenerbahçe) (Photo by YASIN AKGUL / AFP)

OL - Fenerbahçe : avant-match, diffusion TV, horaire

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Avant-match, horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques avant OL - Fenerbahçe, ce mercredi à Décines.

    Avant-match

    Qui sera le grand malheureux de la soirée ? C'est la question que tout le monde se pose à Lyon depuis plusieurs heures en pensant au barrage retour de Ligue des champions entre l'OL et Fenerbahçe. Par le pedigree des deux clubs, tous deux mériteraient de participer à la phase de ligue dès le 8 septembre prochain. Il n'y en aura toutefois qu'un seul qui aura le droit de retrouver une compétition qui fait défaut à son programme depuis des années. Six ans pour l'OL, seize pour Fenerbahçe. L'enjeu est donc capital ce mercredi soir entre deux formations aux politiques sportives différentes.

    Pour ce dernier rendez-vous des tours de qualification, Paulo Fonseca a la chance de pouvoir compter sur un groupe au complet. Les cadres reposés à Toulouse ont bien fait leur retour et sont disponibles pour ce match crucial. En face, le "Fener" doit faire sans Asensio et Aktürkoglu, tous deux blessés depuis quelques jours. Mais, portés par une présence nombreuse de supporters, le club stambouliote veut faire un gros coup à Décines. L'OL est prévenu.

    A quelle heure se joue OL - Fenerbahçe ?

    Si la programmation de Ligue 1+ permet d'avoir désormais tous les matchs prime-time à 20h45, pour la Ligue des champions, on reste sur du 21h. C'est donc à cet horaire que l'arbitre italien Maurizio Mariani donnera le coup d'envoi devant plus de 50 000 spectateurs au Parc OL.

    Sur quelle chaîne suivre OL - Fenerbahçe?

    Comme pour le tour précédent face au Sparta Prague et le match aller, Canal Plus diffusera ce retour entre le "Fener" et l'OL, puisque le barrage rentre dans le contrat signé par la chaîne cryptée pour la diffusion intégrale de la Ligue des champions. Canal Plus a d'ailleurs choisi de miser sur le même duo que face au Sparta avec Stéphane Guy et Sidney Govou aux commentaires. Ils seront aidés en bord de terrain par Margot Dumont. 

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    4 commentaires
    1. Avatar
      mrPierre - mer 26 Août 26 à 10 h 47

      c’est sympa comme nom pour monsieur l’arbitre Mr XX 😉

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - mer 26 Août 26 à 11 h 17

        Il a juste un prénom ?

        Signaler
        1. Koko
          Koko - mer 26 Août 26 à 11 h 24

          Juste XX

    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 26 Août 26 à 11 h 54

      Baisés les gars ! 😉
      David a enfin retrouvé le nom du mystérieux arbitre ...🙃

      Signaler

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