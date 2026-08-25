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Anderson Talisca, joueur offensif de Fenerbahçe
Anderson Talisca, joueur offensif de Fenerbahçe (X du club)

OL - Fenerbahçe : Talisca bien du voyage côté turc

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Annoncé proche d'un départ, Anderson Talisca sera finalement bien présent pour OL - Fenerbahçe. L'attaquant brésilien fait partie du groupe turc qui a pris la direction de Lyon en début d'après-midi.

    Pour son match capital, Paulo Fonseca peut se satisfaire d'avoir tout son groupe à disposition. Après avoir fait tourner à Toulouse et donc donné un peu de repos à certains cadres, l'entraîneur portugais aura l'embarras du choix mercredi soir au coup d'envoi d'OL - Fenerbahçe. Ce ne sera pas le cas pour son homologue turc, Ismaïl Kartal. Depuis samedi, le coach du "Fener" sait qu'il devra composer sans Marco Asensio, touché à la cuisse, ni Kerem Aktürkoglu, victime d'un choc à la tête et en protocole commotion depuis. Deux coups durs pour la formation stambouliote qui pourra tout de même compter sur Anderson Talisca.

    Encore dans une position de numéro 10 ?

    Le joueur offensif brésilien est pourtant annoncé sur le départ depuis la fin du match aller avec un prétendant venu des Émirats arabes unis. Pas dans le groupe lors du match de championnat, Talisca tiendra bien sa place au Parc OL mercredi soir. L'ancien de Besiktas a pris la direction de Lyon, en compagnie de vingt de ses coéquipiers, ce mardi en début d'après-midi. Une force offensive supplémentaire donc pour Fenerbahçe, qui compte sur la bonne passe de Mason Greenwood pour faire chuter l'OL à la maison.

    Le groupe de Fenerbahçe : Ederson, Çetin, Sapaz, Skriniar, Ake, Demir, Mercan, Brown, Semedo, Müldür, Guendouzi, Yüksek, Kanté, Elma, Kahveci, Aydin, Greenwood, Nene, Talisca, Lukaku, Muriqi

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Eliott - mar 25 Août 26 à 16 h 04

      Je veux pas être trop optimiste, mais personnellement j'étais confiant avant le match aller et je le suis encore plus avant le match retour (d'autant plus avec ces 2 super joueurs blessés). On y croit à fond !

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