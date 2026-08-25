De retour dans le onze de l'OL depuis quelques matchs, Malick Fofana pourrait disputer son dernier match mercredi soir contre Fenerbahçe. Interrogé sur l'état d'esprit du Belge avant cette rencontre, Paulo Fonseca a été plutôt ferme sur la situation et la fin de ce mercato.
Fera-t-il ses adieux au moment du coup de sifflet final d'OL - Fenerbahçe mercredi soir à Décines ? C'est une question qui se pose au moment de parler de la situation de Malick Fofana. De retour à un bon niveau sur ses dernières sorties, le Belge reste l'un des joueurs les plus "bankables" du club rhodanien sur cette fin de mercato. Alors forcément, quand on sait que l'OL a besoin de vendre pour avoir des liquidités sur la semaine qui vient, le nom de l'ailier revient très souvent tout en haut. Pisté par l'AS Roma, Fofana peut-il faire ses valises d'ici au 2 septembre prochain ? Interrogé ce mardi à la veille du match contre Fenerbahçe, Paulo Fonseca a été plutôt cash sur la question.
Et si on ne veut pas regarder la vidéo, un petit résumé des propos tenus aurait été de circonstance merci.
Salut "Sonny03"
Tu devrais trouver ton "bonheur" ici;
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Paulo-fonseca-sur-fofana-qui-pourrait-quitter-l-ol-je-sens-malick-tres-motive-pour-continuer-nous-ne-sommes-pas-vraiment-preoccupes/1713447
"Allez l'OL" !
Mon sonotone est en panne...
Hello "OL-91,
Comme proposé à "Sonny03", tu devrais pouvoir te passer de ton sonotone, ci-dessous. Comme moi. 😀
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Paulo-fonseca-sur-fofana-qui-pourrait-quitter-l-ol-je-sens-malick-tres-motive-pour-continuer-nous-ne-sommes-pas-vraiment-preoccupes/1713447
"Allez l'OL" !
En gros il y a des offres pour Fofana que l'OL a refusé.
Si le club voulait le vendre il y a des offres.
Fofana est en forme et motivé.
Fonseca compte sur lui pour rester.
Ça vaut ce que ça vaut, et inversement 😉
Si quelqu'un peut traduire ce qu'il dit dans la dernière phrase ? 🤪🤔
Pas compris
il croit que le ver des joueurs est grand ?
Une histoire de ténia, probablement…
Ok lien au dessus avec décodage des propos.
Le club , "pour l'instant" , refuse la vente .
En bref tout se joue si qualif ou pas .
Pour le moment lea dossiers sont gelés.
Si demande d'un club avant le 1/09/2026 pour Malick , aucun refus ne sera la règle seul le montant du chèque avec le désir du joueur ..
Fonseca fera et se pliera comme beaucoup de coachs lésés en fin de mercato devant une direction qui elle gère les finances du club ..
Mercredi doit être déterminant pour voir si les clubs se positionnent et avancent leurs chiffres , déterminant devant la guérison de sa blessure aussi de se qu'il montrera à nouveau dans le match ..
ça monte encore un peu plus le curseur de l'enjeu de ce match ...