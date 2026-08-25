De retour dans le onze de l'OL depuis quelques matchs, Malick Fofana pourrait disputer son dernier match mercredi soir contre Fenerbahçe. Interrogé sur l'état d'esprit du Belge avant cette rencontre, Paulo Fonseca a été plutôt ferme sur la situation et la fin de ce mercato.

Fera-t-il ses adieux au moment du coup de sifflet final d'OL - Fenerbahçe mercredi soir à Décines ? C'est une question qui se pose au moment de parler de la situation de Malick Fofana. De retour à un bon niveau sur ses dernières sorties, le Belge reste l'un des joueurs les plus "bankables" du club rhodanien sur cette fin de mercato. Alors forcément, quand on sait que l'OL a besoin de vendre pour avoir des liquidités sur la semaine qui vient, le nom de l'ailier revient très souvent tout en haut. Pisté par l'AS Roma, Fofana peut-il faire ses valises d'ici au 2 septembre prochain ? Interrogé ce mardi à la veille du match contre Fenerbahçe, Paulo Fonseca a été plutôt cash sur la question.