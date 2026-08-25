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Les supporters de Fenerbahçe
Les supporters de Fenerbahçe (AFP)

OL - Fenerbahçe : le club rappelle l'interdiction de revente de billets

  • par David Hernandez

    • À vingt-quatre heures du barrage retour de Ligue des champions, l'OL a rappelé que la revente des billets était interdite. Plus de 50 000 spectateurs sont attendus au Parc OL, dont plus de deux mille supporters de Fenerbahçe.

    C'est un match qui suscite toute l'attention lyonnaise. Mercredi soir, l'OL joue sa qualification pour la Ligue des champions contre Fenerbahçe. Tout un club et même toute une ville attendent cette rencontre qui peut ramener la formation lyonnaise sur le devant de la scène européenne. Il reste un match à jouer et à gagner surtout, mais Paulo Fonseca et ses joueurs vont pouvoir compter sur le soutien de tout un stade. À 21 h mercredi, plus de 50 000 spectateurs prendront place dans le Parc OL pour cette deuxième affiche européenne de la saison à la maison. Néanmoins, tout le stade ne sera pas acquis à la cause des Lyonnais puisque Fenerbahçe pourra s'appuyer sur plus de deux mille fans turcs venus jusqu'à Décines.

    Le club a déjà annulé plusieurs centaines de billets

    Dans le parcage visiteurs mais aussi dans les autres coursives du stade ? L'OL a tout fait pour éviter cette situation pour ne pas revivre le scénario de Besiktas en 2017, mais le risque zéro n'existe pas. En ce sens, le club a de nouveau envoyé un message à l'attention des possibles revendeurs. "Le club rappelle que toute revente de billets en dehors des plateformes officielles est strictement interdite. Tout billet proposé ou acheté sur une plateforme non autorisée pourra être annulé sans remboursement et son détenteur pourra se voir refuser l'accès au Parc OL le jour du match." Depuis deux semaines, la "chasse" à ces reventes est ouverte et certains n'hésitent pas à braver l'interdit, malgré les différentes menaces. 

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