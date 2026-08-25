Mercato : Ligue des champions ou non, l'OL aura besoin de vendre

Ce mercredi, l'OL joue une grosse partie de sa saison face à Fenerbahçe. En plus de l'enjeu sportif de retrouver la C1, le club lyonnais a également un enjeu économique. Même si une qualification n'empêchera pas une vente importante sur la dernière semaine de mercato.

Tout le monde se prépare au grand jour. Ce n'est qu'un barrage retour, mais il y a forcément de l'excitation autour de la venue de Fenerbahçe à Décines mercredi soir (21h). L'OL n'est qu'à 90 minutes de pouvoir retrouver la Ligue des champions et cela n'est plus arrivé depuis 2020. Une éternité pour un club qui s'est habitué à jouer la Ligue Europa depuis, passant même deux saisons à ne jouer aucune coupe d'Europe. Pas forcément idéal pour les finances, encore plus que son propriétaire a décidé de jongler avec les chiffres, au point de laisser derrière lui une dette colossale.

Depuis un an, la nouvelle direction essaie donc de remettre l'OL sur le droit chemin, mais tout ne se fera pas en un claquement de doigts. La situation s'est améliorée depuis douze mois, mais reste inquiétante. Alors oui, une participation à la Ligue des champions ferait un bien fou à l'économie rhodanienne, mais elle n'effacera pas tout. Le différentiel d'une vingtaine de millions d'euros entre la C1 et la Ligue Europa n'est pas suffisant pour rentrer totalement dans les clous.

Fofana ? Šulc ? Les deux ?

Comme avancé sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" lundi soir, il va falloir vendre coûte que coûte, Ligue des champions ou pas Ligue des champions. Une présence ou non dans la plus grande des compétitions de clubs influera seulement sur le nombre de ventes importantes à faire. Dans l'idéal, l'OL n'aimerait se séparer que d'un seul "gros" joueur sur cette dernière semaine de mercato.

Tous les regards se portent vers Malick Fofana, mais aussi Pavel Šulc. Néanmoins, cela pourrait bien être les deux si le club ne vient pas à se qualifier pour la Ligue des champions. Il y a d'autres prétendants à un départ dans l'effectif de Paulo Fonseca et tout devrait se décanter après le match contre Fenerbahçe. Avec l'espoir de ne pas avoir besoin de trop se dépouiller pour pouvoir performer sur cette nouvelle saison...