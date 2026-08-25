Mercato : Ligue des champions ou non, l'OL aura besoin de vendre

Ce mercredi, l'OL joue une grosse partie de sa saison face à Fenerbahçe. En plus de l'enjeu sportif de retrouver la C1, le club lyonnais a également un enjeu économique. Même si une qualification n'empêchera pas une vente importante sur la dernière semaine de mercato.
Tout le monde se prépare au grand jour. Ce n'est qu'un barrage retour, mais il y a forcément de l'excitation autour de la venue de Fenerbahçe à Décines mercredi soir (21h). L'OL n'est qu'à 90 minutes de pouvoir retrouver la Ligue des champions et cela n'est plus arrivé depuis 2020. Une éternité pour un club qui s'est habitué à jouer la Ligue Europa depuis, passant même deux saisons à ne jouer aucune coupe d'Europe. Pas forcément idéal pour les finances, encore plus que son propriétaire a décidé de jongler avec les chiffres, au point de laisser derrière lui une dette colossale.
Depuis un an, la nouvelle direction essaie donc de remettre l'OL sur le droit chemin, mais tout ne se fera pas en un claquement de doigts. La situation s'est améliorée depuis douze mois, mais reste inquiétante. Alors oui, une participation à la Ligue des champions ferait un bien fou à l'économie rhodanienne, mais elle n'effacera pas tout. Le différentiel d'une vingtaine de millions d'euros entre la C1 et la Ligue Europa n'est pas suffisant pour rentrer totalement dans les clous.
Fofana ? Šulc ? Les deux ?
Comme avancé sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" lundi soir, il va falloir vendre coûte que coûte, Ligue des champions ou pas Ligue des champions. Une présence ou non dans la plus grande des compétitions de clubs influera seulement sur le nombre de ventes importantes à faire. Dans l'idéal, l'OL n'aimerait se séparer que d'un seul "gros" joueur sur cette dernière semaine de mercato.
Tous les regards se portent vers Malick Fofana, mais aussi Pavel Šulc. Néanmoins, cela pourrait bien être les deux si le club ne vient pas à se qualifier pour la Ligue des champions. Il y a d'autres prétendants à un départ dans l'effectif de Paulo Fonseca et tout devrait se décanter après le match contre Fenerbahçe. Avec l'espoir de ne pas avoir besoin de trop se dépouiller pour pouvoir performer sur cette nouvelle saison...
𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗨 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗟 🗞️
@lequipe
: 𝟮𝟱𝗠€ 𝗗𝗘 𝗩𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗦𝗜 𝗟𝗗𝗖, 𝟱𝟬𝗠€ 𝗦𝗜 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 !
L’
@OL
a planifié sa saison en budgétisant une participation à l’Europa League.
Avec Moreira pour seule vente, il en faudra d’autre(s) pour entrer dans les objectifs financiers.
Les prétendants à un éventuel départ sont :
➡️ Malick Fofana 🇧🇪, que l’
@OL
n’acceptera pas de vendre en dessous de 40M€
➡️ Ruben Kluivert 🇳🇱 / Pavel Sulc 🇨🇿 qui ont une valeur marchande supérieure à 20M€ et auront des offres d’Angleterre
➡️ Tessmann, AMN et Nuamah ont eux une certaine cote. Tagliafico pourrait aussi avoir des prétendants.
➡️ Duje Caleta-Car, pour qui l’OL cherche toujours une porte de sortie.
Dans le sens des arrivées 💰ko
➡️ L’OL scrutera les possibilités pour un numéro 9 de surface, du profil de Roman Yaremchuk.
➡️ Si départ d’un milieu de terrain, la cellule a anticipé plusieurs dossiers.
❗️La cellule a aussi anticipé plusieurs dossiers en cas de depart d’un offensif important.
⚠️ Si toutefois le club n’atteignait pas ses objectifs de vente, une autre solution existe : Michèle Kang pourrait procéder à une injection de fonds.
Après le résultat de demain, Kang réunira l’équipe dirigeante afin de décider de le marché à suivre.
Je choisis la formule : ligue des champions + stabilité (Fofana et Sulc ) + vente ( Abner , Kluivert) + frites à emporter.
OK, mais Malick pourrait faire comme la saison dernière (surtout si qualif en LdC), refuser de partir, il y avait une (des) offre, dixit MLJ, il n'a pas accepté, résultat le club a du vendre G. Mikautadze 😭
il a déjà laissé entrendre qu'il voudra jouer avec l'OL la LDC si le club se qualifie demain .
Je ne suis pas dirigeant , mais un joueur comme lui qui préfère rester ici plutot que multiplier son salaire en grèce ou ailleurs , je le garde absolument .
Kang peut compenser sa non vente , elle en a largement les moyens .
Vous avez vu le but qu'il met à toulouse ?
Une finition comme celle la , ça ne court pas les rues , c'était le défaut de Moreira ( et pourtant il a été vendu combien ? ) .
si on veut gagner la guerre , on ne peut pas vendre nos meilleures armes ; Kang sait très bien que le rétablissement économique passe impérativement par la réussite sportive .
"➡️ L’OL scrutera les possibilités pour un numéro 9 de surface, du profil de Roman Yaremchuk."
Lacazette c'est un 9 de surface , pas Yarem .
HS. quoi que🤔 + Je vais suivre cette info jusqu'à la parution du budget, il se pourrait que l'on ai une surprise positive très, très surprenante, surprise financière .
Hâte....... constater si la source qu'il a au club est bonne .