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Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
Adil Hamdani lors d’OL – FC Saint-Gall (@OetL)

OL - Mercato : Hamdani, un autre dossier chaud de la fin d'été ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Sous contrat aspirant pour encore un an, Adil Hamdani est l'un des grands espoirs de l'OL Académie. Néanmoins, malgré une offre de premier contrat pro à seulement 17 ans, le joueur offensif n'a toujours pas signé, permettant ainsi au PSG de s'inviter dans la danse.

    Tout est mis sur pause depuis une semaine, mais tout va s'accélérer une fois le coup de sifflet final du barrage retour donné mercredi soir. L'OL a fait le choix de se concentrer à 100% sur sa double confrontation contre Fenerbahçe malgré la dernière ligne droite du mercato. Une qualification en Ligue des champions influerait sur la stratégie à venir pendant une semaine sur le marché des transferts, même s'il y aura toujours besoin de vendre.

    Les dossiers Malick Fofana et Pavel Šulc occupent forcément le haut de la liste des départs potentiels pouvant rapporter gros. Mais un cas pas forcément prévu pourrait bien s'ajouter : celui d'Adil Hamdani. Redescendu avec la réserve depuis quelque temps après avoir fait la préparation estivale avec le groupe pro, le joueur offensif pourrait animer la fin du mercato lyonnais, d'après L'Équipe.

    Le PSG, un moyen de pression ?

    Sous contrat aspirant pendant encore une saison, Hamdani n'a pas encore signé de contrat pro avec l'OL. Ce n'est pas faute d'avoir vu le club lui proposer déjà de s'inscrire sur la durée dans la capitale des Gaules. Seulement, ses représentants n'ont toujours pas répondu favorablement à cette proposition et cela aurait attiré l'attention d'un club comme le PSG, par exemple. À 17 ans, Adil Hamdani a fait ses débuts en pros la saison passée à Auxerre et a joué sept rencontres ensuite en sortant du banc. Si l'OL place de grands espoirs sur le natif de Paris, se dirige-t-on vers un scénario à la Willem Geubbels ? L'intérêt du PSG pourrait bien représenter un moyen de pression de la part de l'entourage pour pousser le club lyonnais à accéder à certaines requêtes.

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    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - mar 25 Août 26 à 8 h 58

      On lui a proposé un contrat pro depuis plusieurs mois, avec un salaire apparemment irréfutable (selon Hugo G)…on peut rien faire de plus. Aucun joueur n’est plus important que le club.
      Si il préfère jouer en réserve dans son club de coeur du Qatar SG et bah vas-y grand et bon courage 👍

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