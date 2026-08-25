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De gauche à droite, Michael Gerlinger, Matthieu Louis-Jean et Michele Kang, les dirigeants de l'OL
De gauche à droite, Michael Gerlinger, Matthieu Louis-Jean et Michele Kang, les dirigeants de l’OL (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Mercato : quelle stratégie dans le sens des arrivées ?

  • par David Hernandez
  • 21 Commentaires

    • Au moment de se relancer pleinement sur le mercato à partir de mercredi soir, l'OL sera à l'écoute des offres pour certains de ses joueurs. Mais le club tentera malgré tout de compenser des départs.

    On s'attendait forcément à ce que l'été soit chaud. Il ne l'a pas seulement été au thermomètre. Et si les températures ont chuté ces dernières heures dans la région, elles risquent de remonter en flèche à partir de mercredi soir à Décines. L'OL espère bien évidemment fêter une qualification en Ligue des champions contre Fenerbahçe dans un stade surchauffé, mais c'est bien le mercato qui va animer cette dernière semaine d'août. Le dégraissage et la recherche de liquidités sont au programme pour Matthieu Louis-Jean et son équipe pour cette fin de mercato, mais la cellule de recrutement n'a pas pour autant fait une croix sur des potentiels renforts. Ces derniers dépendront avant tout des départs et l'OL pourrait bien en compenser certains, notamment sur le plan offensif.

    Un attaquant de grande taille dans le viseur ?

    En cas de vente de Malick Fofana, l'aile gauche risque d'être appauvrie avec le seul Julien Duranville comme solution, la situation d'Adil Hamdani étant complexe pour le moment. Idem de l'autre côté si Ernest Nuamah reçoit une belle offre. Kaïl Boudache est son remplaçant dans l'effectif actuel, mais derrière... Il faudra certainement recruter sur ces postes avec des éléments qui seraient déjà ciblés d'après L'Équipe et forcément à moindre coût. À côté de ça, l'OL resterait attentif à un avant-centre dans le profil de Roman Yaremchuk, reparti vers l'Olympiakos, son option d'achat n'ayant pas été levée. Ce qui pourrait expliquer la rumeur Ludovic Ajorque il y a quelque temps.

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    21 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 25 Août 26 à 9 h 56

      Si on peut trouver un acheteur, le mieux serait peut-être de vendre Nuamah.
      On peut sans doute en tirer un bon prix et son remplaçant est déjà là.
      Il a l'air en forme en plus, mais c'est l'attaquant qui nous manquera le moins.

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    2. RBV
      RBV - mar 25 Août 26 à 9 h 58

      Ajorque par pitié…Yaremchuk est vraiment limité et n’est même pas une bonne « tour de contrôle » selon moi…

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      1. Avatar
        leroilyon - mar 25 Août 26 à 10 h 11

        Laisse nous tranquille avec ton grand dadet toi.. 😀

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        1. RBV
          RBV - mar 25 Août 26 à 11 h 07

          Hahaha mais c’est important d’en avoir un dans une équipe Leroi ! Sauf quand tu t’appelles le PSG…

        2. Avatar
          leroilyon - mar 25 Août 26 à 11 h 21

          Non je ne vois pas l'intérêt..
          On a briller offensivement sans jamais avoir un grand pivot..
          On garde Sulc par pitié.

    3. OLVictory
      OLVictory - mar 25 Août 26 à 10 h 07

      On n'en finira jamais avec cette recherche de l'avant-centre pivot ?
      Je préfère jouer avec un Sulc plutôt qu'une grande perche et de loin.
      Ce n'est pas dans notre ADN, je ne sais pas pourquoi MLJ et Fonseca insistent dans cette voie

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      1. Avatar
        leroilyon - mar 25 Août 26 à 10 h 11

        C'est clair totalement d'accord..
        Marco Grassi et John Carrew on a vu...

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mar 25 Août 26 à 10 h 49

          D'accord aussi, on a cette solution qui est tout aussi efficace sinon mieux.

      2. Juni38
        Juni38 - mar 25 Août 26 à 12 h 34

        bin oui mais c'est l'obsession de Fonseca , et je met ça dans la colonne des points négatifs le concernant , et ça m'insupporte même d'aller quémander encore pour une grande tige , alors qu'on a plein de joueurs offensifs capables de jouer en 9 ( même tolisso ! )

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    4. s.k
      s.k - mar 25 Août 26 à 10 h 49

      C’est fonseca qui l’exige
      Je peux comprendre quand tu es mené au score quelqu’un qui peut peser sur la défense etre à la réception des centres
      Généralement c’est pour cela que les coachs veulent un profil différent
      Ajorque je trouve que c’est une bonne idée car il est plus technique balle au pied io peut facilement s’intégrer dans notre jeu
      Acceptera t il d’être remplaçant ? Car c’est le rôle que cette grande perche aura la plus part du temps

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      1. OLVictory
        OLVictory - mar 25 Août 26 à 11 h 06

        La vraie question serait de savoir si avec notre budget de misère, on pourrait trouver un avant-centre athlétique et qui sache jouer au foot. Par deux fois la réponse a été non. Je crois qu'on cherche l'impossible dans cette histoire, on n'est pas près de trouver ce que l'on cherche.

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      2. Juni38
        Juni38 - mar 25 Août 26 à 12 h 35

        Ajorque n'a rien à faire à l'OL , il ferait mieux de rester titulaire dans son club .

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    5. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mar 25 Août 26 à 10 h 52

      Il y a aussi l ‘option van brederode qu’il ne faut pas écarter.

      Signaler
    6. Ledromois
      Ledromois - mar 25 Août 26 à 12 h 57

      Quand tu vois l'entrée de Sulc encore, moi j'ai juste envie de voir Sulc en pointe

      Signaler
    7. Ledromois
      Ledromois - mar 25 Août 26 à 13 h 04

      tu fais partir DCC, Diawara, Akouokou, Hamdani, Abner ou Taglia, Kluivert, les prêts de Kango et AGR.
      Si départ de Tessmann, alors une recrue au milieu et rideau. Finito l'obsession du pivot on part avec Openda, Sulc et Himbert en pointe

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      1. OLVictory
        OLVictory - mar 25 Août 26 à 13 h 11

        Ca serait magnifique, un mercato de rêve pour un club dans notre situation

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        1. Ledromois
          Ledromois - mar 25 Août 26 à 13 h 28

          Oui après quand je dis départ pour certains ça veut pas dire indemnité de transfert, au contraire c'est plus accord amiable surtout DCC et Akouokou

        2. OLVictory
          OLVictory - mar 25 Août 26 à 14 h 03

          L'argent mis à part, il reste que ce n'est jamais bon de conserver un joueur qui est en conflit avec le club et puni par celui-ci. Inévitablement ses potes du vestiaire vont traîner les pieds, car ils estiment que le mec ne le mérite pas, les potes des potes vont faire la gueule et le reste du groupe va leur en vouloir.
          En bref, on plombe très vite une ambiance avec un seul joueur qui joue les victimes.

        3. Ledromois
          Ledromois - mar 25 Août 26 à 14 h 07

          ah oui il vaut mieux un groupe avec les postes doublés et un jeune par ligne pour la gestion humaine. Je parle plus financier car le club est dans la mouise

      2. Avatar
        Ahtmos - mar 25 Août 26 à 14 h 36

        Ledromois t'as résumé ce que j'espère. À voir si c'est faisable mais ça serait un mercato parfait.

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    8. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 25 Août 26 à 13 h 56

      Dans 8 jours c'est la fin du mercato et malheureusement ceux qu'on aimerait qu'ils partent sont tjrs la, ça sent le Mapou pour ces joueurs là...
      Bon après un Akouokou c'est dans les 60 000 euros brut par mois, c'est pas lui qui va mettre le club dans la mouise.

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