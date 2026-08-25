OL - Mercato : quelle stratégie dans le sens des arrivées ?

Au moment de se relancer pleinement sur le mercato à partir de mercredi soir, l'OL sera à l'écoute des offres pour certains de ses joueurs. Mais le club tentera malgré tout de compenser des départs.

On s'attendait forcément à ce que l'été soit chaud. Il ne l'a pas seulement été au thermomètre. Et si les températures ont chuté ces dernières heures dans la région, elles risquent de remonter en flèche à partir de mercredi soir à Décines. L'OL espère bien évidemment fêter une qualification en Ligue des champions contre Fenerbahçe dans un stade surchauffé, mais c'est bien le mercato qui va animer cette dernière semaine d'août. Le dégraissage et la recherche de liquidités sont au programme pour Matthieu Louis-Jean et son équipe pour cette fin de mercato, mais la cellule de recrutement n'a pas pour autant fait une croix sur des potentiels renforts. Ces derniers dépendront avant tout des départs et l'OL pourrait bien en compenser certains, notamment sur le plan offensif.

Un attaquant de grande taille dans le viseur ?

En cas de vente de Malick Fofana, l'aile gauche risque d'être appauvrie avec le seul Julien Duranville comme solution, la situation d'Adil Hamdani étant complexe pour le moment. Idem de l'autre côté si Ernest Nuamah reçoit une belle offre. Kaïl Boudache est son remplaçant dans l'effectif actuel, mais derrière... Il faudra certainement recruter sur ces postes avec des éléments qui seraient déjà ciblés d'après L'Équipe et forcément à moindre coût. À côté de ça, l'OL resterait attentif à un avant-centre dans le profil de Roman Yaremchuk, reparti vers l'Olympiakos, son option d'achat n'ayant pas été levée. Ce qui pourrait expliquer la rumeur Ludovic Ajorque il y a quelque temps.