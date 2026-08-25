A la veille du barrage retour contre Fenerbahçe, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet. Les joueurs laissés au repos contre Toulouse ont participé normalement à la séance collective de l'OL.

Tout le monde sur le pont. Ce mercredi, Paulo Fonseca devrait pouvoir compter sur un groupe au complet pour affronter Fenerbahçe. Après les différents essais de Toulouse, l'OL va revenir à un schéma bien plus classique pour jouer sa qualification en Ligue des champions. En attendant de connaître le onze de départ, qui devrait logiquement être très proche de celui aligné à Istanbul il y a une semaine, la formation rhodanienne a retrouvé toutes ses forces vives à la veille de la rencontre.

La même équipe qu'à l'aller ?

Laissés au repos pour la première journées de Ligue 1, Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté et Abner ont participé à la séance collective du jour. Laissés hors du groupe contre Toulouse, Khalis Merah et Noham Kamara étaient également présents, tout comme Alejandro Gomes Rodriguez. En revanche, Adil Hamdani et Steve Kango, dont les dossiers pourraient animer la fin du mercato lyonnais, s'entraînaient sur le terrain d'à-côté avec le groupe de la réserve.