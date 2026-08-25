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Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
Clinton Mata et Ruben Kluivert à l’échauffement lors de Young Boys Berne – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

OL - Fenerbahçe : les absents de Toulouse bien présents à l'entraînement

  • par David Hernandez
  • 10 Commentaires

    • A la veille du barrage retour contre Fenerbahçe, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet. Les joueurs laissés au repos contre Toulouse ont participé normalement à la séance collective de l'OL.

    Tout le monde sur le pont. Ce mercredi, Paulo Fonseca devrait pouvoir compter sur un groupe au complet pour affronter Fenerbahçe. Après les différents essais de Toulouse, l'OL va revenir à un schéma bien plus classique pour jouer sa qualification en Ligue des champions. En attendant de connaître le onze de départ, qui devrait logiquement être très proche de celui aligné à Istanbul il y a une semaine, la formation rhodanienne a retrouvé toutes ses forces vives à la veille de la rencontre.

    La même équipe qu'à l'aller ?

    Laissés au repos pour la première journées de Ligue 1, Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté et Abner ont participé à la séance collective du jour. Laissés hors du groupe contre Toulouse, Khalis Merah et Noham Kamara étaient également présents, tout comme Alejandro Gomes Rodriguez. En revanche, Adil Hamdani et Steve Kango, dont les dossiers pourraient animer la fin du mercato lyonnais, s'entraînaient sur le terrain d'à-côté avec le groupe de la réserve.

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    10 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 25 Août 26 à 11 h 22

      Il me manque Merah, j'ai hâte de le revoir en forme au stade.

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    2. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mar 25 Août 26 à 12 h 33

      J’attends PF de pied ferme. Pour moi , Zak a très nettement gagné sa place, demain soir, dans le couloir droit.
      Y a même pas débat. Idem pour Boudache ,qui surclasse haut la main Nuamah.
      A suivre.

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      1. Juni38
        Juni38 - mar 25 Août 26 à 12 h 37

        il est clair que Boudache a bien plus de talent que Nuamah , qui mise tout sur son explosité , son physique , mais qui n'a pas retrouvé celle ci , et devient alors un joueur quelconque voir mauvais.

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        1. Avatar
          leroilyon - mar 25 Août 26 à 12 h 51

          Ouai mais Nuamah 60 min dans un couloir ça defend ça attaque et ça epuise, ensuite Boudache na plus qu'à porter le coup de grace .
          C'est comme cela que Sage a construit sa remontada. Nuamah titulaire et Cherki (qui a bien plus de talent) entrait en jeu..
          Il est utile Nuamah..

        2. Avatar
          KIM K - mar 25 Août 26 à 13 h 25

          Nuamah commence et Boudache fini si besoin .

      2. Avatar
        KIM K - mar 25 Août 26 à 13 h 24

        Soit pas anxieux Monark , AMN va se faire agresser par un turc qui va prendre Rouge et Antha va le remplacer avant la mi temps ( un film que je me fais ) .

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      3. olympiklyon
        olympiklyon - mar 25 Août 26 à 13 h 31

        Il a pris la décision de faire intégralement tourner après le match aller et les joueurs de l'aller ont fait un match à part peut-être Abner donc il fera peut-être un changement mais je n'y crois pas. Il va mettre le même XI

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    3. LeCaladois
      LeCaladois - mar 25 Août 26 à 14 h 10

      Athekame Bâcher Niakhaté Kluivert, je pense que c’est la ligne la plus solide qui soit. Et ça règlerait notre gros point faible dans le domaine aérien surtout sur CPA. Un milieu Morton Bidstrup Tolisso et une ligne d’attaque Boudache Openda Fofana et ça nous fait une sacrée équipe !

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      1. Avatar
        De bruine - mar 25 Août 26 à 15 h 22

        Jouer Toulouse en reprise de Ligue 1 et le Fener en config LDC n'est pas comparable. Le 11 remplaçant a à peu près fait le job (sans les entrants on rentrait peut-être brocouille...) mais les 11 d'Istanbul méritent largement. Bidstrup n'a pas encore beaucoup montré, Tessman est irréprochable depuis la reprise, et en plus d'être grand pour les coups de pieds arrêtés, il est créatif, plusieurs de ses passes ont amené des passes clés ou décisives.
        Quant à la défense, lâcher Bacher et Athekame dans la fosse LDC après Toulouse serait probablement trop tôt, les automatismes pour jouer les hors-jeux prennent du temps... AMN a ses défauts mais son match aller fut très bon.

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    4. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mar 25 Août 26 à 14 h 34

      Bien d’accord avec toi sur cette équipe, le caladois.👍👌

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