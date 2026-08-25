OL Lyonnes : Chawinga a fait son retour à l'entraînement

Finaliste de la CAN 2026 il y a une semaine, Tabitha Chawinga n'a pas eu le temps de se reposer. L'attaquante malawite était de retour à l'entraînement d'OL Lyonnes en ce début de semaine.

Un parcours historique dont il a fallu rapidement se remettre. Si la déception de ne pas soulever le trophée a forcément dû occuper l'esprit de Tabitha Chawinga, cette dernière ne pouvait qu'avoir le sourire après la finale perdue de la CAN 2026. Qualifié pour la première fois de son histoire dans la compétition, le Malawi n'a pas fait de la figuration au Maroc. Une première victoire, une qualification dans le dernier carré entraînant une présence à la prochaine Coupe du monde 2027 et une finale à jouer. Elle a certes été perdue contre le Cameroun, mais les Malawites pouvaient être fières. Néanmoins, une semaine après la fin de cette parenthèse dorée, Chawinga a déjà repris le chemin de l'entraînement avec OL Lyonnes.

Un programme adapté sur les premiers jours

Pendant que les joueurs de Paulo Fonseca préparent leur barrage retour de Ligue des champions, l'ailière a fait son retour au GOLTC en ce début de semaine. Une petite semaine de coupure seulement avant de remettre le bleu de chauffe. Si ses coéquipières ont repris l'entraînement pour préparer leur dernier amical contre le London City Lionesses samedi (15h) à Décines, Tabitha Chawinga va forcément connaître un programme aménagé pour monter petit à petit en puissance.