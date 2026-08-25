Buteur lors du match aller, Loïs Openda espère bien vivre une soirée positive mercredi soir face à Fenerbahçe. Cela validerait encore un peu plus son adaptation express à l'OL.

L'OL a les cartes en mains pour se qualifier en Ligue des champions. Quel est l'état d'esprit ?

Loïs Openda : On est partis en Turquie pour essayer d’obtenir un bon résultat et je pense qu'on l'a fait. On a les joueurs et les qualités nécessaires pour faire un grand match demain (mercredi). Cette rencontre sera très importante pour tout le monde. Pour moi aussi, je sais à quel point ce match compte.

Entre le nul à l'aller et le fait de jouer à la maison au retour, est-ce toujours du 50-50 pour la qualification ?

Oui, ça reste du 50-50 même après le match aller. On va affronter une grande équipe turque, mais cette fois on sera chez nous et on aura nos supporters avec nous. À la fin, ce sont onze joueurs de chaque équipe sur le terrain et ce sera à ces onze joueurs de faire la différence.

Paulo Fonseca a laissé tous les titulaires, dont vous, sur le banc ou hors du groupe contre Toulouse. Est-ce un avantage sur Fenerbahçe ?

Ça ne veut rien dire. Je n’ai pas joué, mais j’étais sur la ligne de touche pour m’échauffer (sourires). Eux ont joué un match et ont donc des minutes dans les jambes. Nous, comme je l’ai dit, on s’est entraînés dur pour préparer le match de demain.

"On est une seule et unique équipe"

Vous êtes à l'OL depuis un mois, mais on dirait que ça fait plus longtemps. Comment l'expliquer ?

Dès les premiers jours, je me suis directement senti à la maison. L’accueil a été magnifique. Je ne suis pas quelqu’un qui a du mal à s’adapter et, avec ma mentalité et celle du groupe, ç'a été simple. Ça parle français, je connais bien le pays et le championnat, donc mon intégration a été facile.

Les "remplaçants" ont montré à Toulouse que le coach pouvait compter sur eux. C'est important pour le reste de la saison ?

Comme je l’ai dit, on est un groupe de 23 ou 24 joueurs, on est une équipe. Il n’y a pas deux équipes. On fait tous partie du même groupe. Les jeunes ont eu un peu plus de temps de jeu, mais nous sommes une seule et même équipe.