Après avoir ramené le nul de Turquie, l'OL a les cartes en mains pour se qualifier pour la Ligue des champions. Paulo Fonseca est conscient de l'importance du rendez-vous de mercredi face à Fenerbahçe.

Une semaine après le nul à Istanbul, dans quel état d'esprit est le groupe ?

Paulo Fonseca : C’est un moment important pour nous, le club. On peut marquer l’histoire récente au sein du club, mais on est conscient de la qualité du Fener. L’équilibre est le plus important dans ce genre de moment et j’ai tenté de le montrer aux joueurs depuis notre retour de Toulouse.

Il y a une certaine attente à l'OL, qui n'a pas disputé la Ligue des champions depuis longtemps. En avez-vous conscience ?

Tout le monde comprend l’histoire de notre club mais ça remonte à loin. Sur les six dernières années, le club ne l’a pas joué. On veut marquer l’histoire. C’est un moment différent du passé, sans les investissements faits avant, mais nous avons l’ambition avec beaucoup d’humilité de faire quelque chose qui marque l’histoire récente du club.

Vous avez eu du mal dans le passé à gérer ces matchs à enjeu. Comment mieux l'appréhender ?

Je suis très positif, très motivé. C’est une grande opportunité. Tout le monde comprend l’importance de jouer la Ligue des champions. Il faut être positif mais aussi très équilibré.