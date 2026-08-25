Après avoir ramené le nul de Turquie, l'OL a les cartes en mains pour se qualifier pour la Ligue des champions. Paulo Fonseca est conscient de l'importance du rendez-vous de mercredi face à Fenerbahçe.
Une semaine après le nul à Istanbul, dans quel état d'esprit est le groupe ?
Paulo Fonseca : C’est un moment important pour nous, le club. On peut marquer l’histoire récente au sein du club, mais on est conscient de la qualité du Fener. L’équilibre est le plus important dans ce genre de moment et j’ai tenté de le montrer aux joueurs depuis notre retour de Toulouse.
Il y a une certaine attente à l'OL, qui n'a pas disputé la Ligue des champions depuis longtemps. En avez-vous conscience ?
Tout le monde comprend l’histoire de notre club mais ça remonte à loin. Sur les six dernières années, le club ne l’a pas joué. On veut marquer l’histoire. C’est un moment différent du passé, sans les investissements faits avant, mais nous avons l’ambition avec beaucoup d’humilité de faire quelque chose qui marque l’histoire récente du club.
Vous avez eu du mal dans le passé à gérer ces matchs à enjeu. Comment mieux l'appréhender ?
Je suis très positif, très motivé. C’est une grande opportunité. Tout le monde comprend l’importance de jouer la Ligue des champions. Il faut être positif mais aussi très équilibré.
Très équilibré et positif , j'ai la sensation que presque la france entière ( sauf labrune et ses disciples ) soutient l' OL ce coup la .
Il faut partir au combat avec le couteau entre les dents et se Fener grave !! 😁🔴🔵
J-1 , tous derrière nos Gones demain soir ! Aux alentours de 23h , on aura cette ambiance au Groupama.
Frissons garantis.
💪🔴🔵❤️💙🤩
https://youtu.be/O5zLBueSdqo?is=HUb9m2eC72SR8U7u
Hallucinant quand on y : Fonseca peut être le premier coach à nous qualifier pour la C1 depuis Genesio!
Il n’y a sue Tolisso qui a joué la C1 avec l’OL dans l’effectif, et encore c’était dans une autre vie.
Que de temps perdu !
GoNL, au contraire je trouve que c'est pas du temps perdu car on a fait des bons parcours en ligue Europa, coupe qui nous convient mieux par rapport à notre niveau, et la seule dont on peut espérer la gagner un jour.
On est pas un club d'ultra riche on ira jamais loin en LDC.
Je pense au contraire que la C1 fait grandir une équipe et écrit l’histoire du club.
Je regrette l’époque où les troisièmes de poule étaient relégués en Ligue Europa, ce qui permettait de combiner l’avantage de jouer la C1 et d’espérer gagner la C3.
Oui c'était taillé pour l'OL cette formule mixte
Quelle histoire ?? On a eu notre passage dans les années 2000 mais ça nous a jamais permis de grandir plus que ça, bon ok on a eu un président qui a fait beaucoup de choses de travers par la suite mais même en dehors de ça j'ai pas l'impression qu'on en a profité. Et depuis quelques années c'est encore pire car il n'y a plus que les clubs d'ultras riches qu'on retrouve à partir des quarts, et même des huitièmes. La LDC au fil du temps à été construite pour ces clubs là. Comme j'ai déjà dit nous les "ptites équipes" on est là juste pour servir de matchs d'entraînements pour ces gros. C'est triste mais c'est comme ça, tant que ce sport vivra dans ce système ou l'argent est roi, qu'il n'y a aucune limite ce sera comme ça.
Les clubs espagnols en dehors du Barça et deux clubs madrilènes eux on tous compris depuis longtemps, c'est pas un hasard si ils font toujours tout pour gagner les autres coupes.
L'histoire de l'OL en C1 c'est celle d'un club qui a aligné les participations aux quarts de finale et qui a fait quelques demi-finales. Une belle histoire à laquelle j'ai participé à Gerland et en déplacement, avec des joies plus nombreuses que les moments de tristesse.
Ah ben la même pour moi, mais avec GoNL on parle de grandeur, de grande équipe européenne. Désolé mais tant qu'on aura pas gagner une coupe d'Europe on pourra pas parler de grand d'Europe, et pour ça il faut commencer par une ligue Europa, et peut être un jour une LDC mais pas dans ce système là où tout est fait pour la réussite des clubs ultras riches.
Pour l'histoire des poules ça a permis surtout à des clubs de certains pays moins connus d'y participé, mais on peut en faire le tour mille fois ce sont tjrs les mêmes qu'on retrouve à la sortie.
En tout cas si on se qualifie j'espère juste qu'on fera pas une nicoise...
Tu n'as peut-être pas tort…
Mais vibrer seulement lorsqu'on gagnera une finale, ça ne me fait pas envie du tout.
Si on gagne demain soir, je serai à fond pour remercier l'équipe au stade et je ferai de beaux rêves en rentrant. C'est ce que je cherche dans le foot et je pense qu'on peut l'avoir sans coupe européenne.
Quand je vois des parisiens déprimer pour un match perdu alors qu'ils viennent d'enquiller deux CL, ça me conforte encore plus dans ce choix.
Non je parle exactement de la même chose que vous.
De la grandeur d’une équipe qui se construit une histoire commune (et les supporters aussi), je ne parle pas de la grandeur d’un club.
Sur un plan purement sportif, je suis d’accord, la Ligue Europa est plus abordable, et l’exemple à suivre c’est effectivement les clubs espagnols et allemands de deuxième rang, qui ont un vécu et un palmarès dans cette compétition.
Mais je pense qu’une victoire en Europa League se construit les années précédentes en Champioon’s League, avec son boost d’expérience. C’est comme la Coupe du Monde: les joueurs qui y participent y grandissent, ça ne veut pas dire qu’ils peuvent tous espérer la gagner
Il est toujours en stress car il veut emmener le club le haut possible.
Il ne dit dit pas qu'il veut être un grand d'Europe. Il parle de marquer l'histoire du club. C'est une histoire qu'on aimerait tous voir plus belle, mais n'empêche que c'est notre histoire...
Pour certains ça a été des quarts de finale il y a 20 ans.... mais notre histoire récente est marquée par l'absence en LDC....A ce titre une qualif demain marquerait l'histoire récente
On a déjà eu plusieurs fois ce genre de discution sur l'Europe, désolé je continue à penser qu'on prend le problème à l'envers.
On est content on entend la p'tite musique, si on se qualifie on va jouer contre quelques gros morceaux en poules, on va gagner plus d'argent, et après on fait quoi ? Chaque saison on continue ? Parce que ça peut durer des décennies cette façon de faire, mais au bout du compte est ce qu'on aura gagné une LDC ? Bien sûr que non.
Tu considères que l'OM est un grand d'Europe ?
Oui l'OM a été le premier club à avoir payé un joueur pour gagner la C1.
Les "premiers à jamais" à s'être fait prendre à corrompre un joueur.
Un grand club, assurément !
Non pas du tout, en France seul le PSG en est un véritable, et grâce à la coupe des vainqueurs de coupe. Laquelle sur le fond à été bien plus méritante que leur deux victoires de LDC.
Même question pour l'Etoile Rouge de Belgrade, vainqueur en 1991
De là à penser que l'histoire de l'ASSE en coupe d'Europe est plus belle que celle l'OL, il n'y a qu'un pas... Eux ont atteint la finale... 😉
Ils ont été au moins en finale et ils auraient mérité de Ia gagner, mais la encore ça ne suffisait pas pour en faire un grand d'europe. Bastia aussi a fait une finale, ils avaient une grosse équipe et auraient pu la remporter, contre Ie Torino, c'était encore sur aller-retour.
Reims aussi tant que vous y etes 😂
Non Sainté et même Monaco en 2004 on est sur des versions de coupe d’Europe plus ouvertes plus faciles qu’aujourd’hui.
Aujourd’hui il y a beaucoup de clubs et riches, donc c’est bien plus concurrentiel que lorsqu’une bande de potes faisaient tourner leurs adversaires en bourrique.
"Monaco en 2004 on est sur des versions de coupe d’Europe plus ouvertes plus faciles qu’aujourd’hui."
C'est sûr que le Real des Galactiques avec Raul, Zidane, Casillas, Roberto Carlos, Ronaldo R9, Figo c'était super simple à battre.
Idem pour le Chelsea de Lampard, Makelele, Terry, Crespo, etc.
Par contre le Celta Vigo 2026 c'était un ogre imbattable malgré le cador Fonseca sur le banc, hein cave ?
Cave, en vrai, si tu racontes pas une connerie (minimum) par jour, il t'arrive quelque chose de grave ?
Je te rejoins GoNL sur les troisièmes relégués en ligue Europa, ça laissait une chance supplémentaire de faire une belle saison européenne. Et ça permettait d'entendre quand même la p'tite musique 😅
Il me donne l'impression de se démarquer du l'OL d'avant en utilisant "récente" , bref ! a chacun son épopée..... il ouvre celle de Miss Kang ; pour nous supporter c'est une continuation certes interrompue 6 ans mais dans la lignée de ce que nous avons connu antan.....
@JD36 la coupe des vainqueurs de coupe c’était pas si compliqué ils n’avaient joué que des équipes largement inférieures avec en finale un Rapid de Vienne difficilement battu 1-0 sur un tir contré…
Non les victoires du QSG sont bien plus dingues car eux ont dû éliminer du monde.
La coupe des clubs champions de l’OM c’était pareil que la C2, un peu trop facile et finalement peu d’oppositions.
Aujourd’hui le QSG est un grand club ça y est.
L’unique club français capable de gagner l’Europe.
Oui, on peut marquer l'histoire, comme contre Manchester United ou le Celta Vigo...
Grace à toi on est certain qu’il restera toujours au moins un Lyonnais pour sabrer le champagne en cas de défaite.
Un telle infidélité qui dure c’est beau 🥹
Une fois n’est pas coutume je vais nager à contre courant. Je pense qu’on a moins d’une chance sur deux de passer contre le Fener. Je ressens la même euphorie qu’après le match à Vigo où on avait fait 1-1 aussi.
Notre approche psychologique est un peu légère…
La pression est énorme sur les épaules des joueurs, et malheureusement on parle plus de qualification que du match lui-meme.
Relisons les commentaires au soir de la qualif du Fener, on avait aucune chance. Et là miracle c’est l’inverse c’est limite de l’excès de confiance.
Même mon « pote » Govou s’y met 🙄
Moi je crains qu’on se fasse rentrer dedans par le Fener et qu’on chouine jeudi matin…
En tout cas je m’attends pas du tout au même match qu’en Turquie. On va souffrir
Salut cavegone,
Je suis assez curieux de savoir sur quelle base tu arrives à « moins d'une chance sur deux » de passer.
Il reste effectivement un seul match, donc deux issues : Lyon se qualifie ou Fenerbahçe se qualifie. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a deux issues que c'est automatiquement du 50/50 : une pièce de monnaie est à 50/50 parce qu'elle est équilibrée.
En revanche, si on regarde ce que nous dit le marché, c'est plutôt intéressant : les bookmakers donnent actuellement Lyon largement favori pour la qualification. Certains propose Lyon à 1,44 pour se qualifier contre 2,60 pour Fenerbahçe.
Donc si Lyon a réellement moins de 50 % de chances de passer, ça veut dire que demain soir les bookmakers ont tous décidé de perdre de l'argent. 😄
Plus sérieusement, évidemment que le Fener peut nous sortir et qu'un match de football ne se résume jamais aux probabilités. Mais après un 1-1 ramené d'Istanbul et avec le retour à domicile, je ne vois pas vraiment sur quels éléments objectifs on peut affirmer que Lyon part avec moins d'une chance sur deux.
On peut craindre le match, c'est du football. Mais transformer cette crainte en probabilité statistique, c'est plus difficile.
"Je suis assez curieux de savoir sur quelle base tu arrives à « moins d'une chance sur deux » de passer."
Aucune base, il prétends juste que ce serait un exploit pour pomper Fonseca si on se qualifie, vu que cavegone aujourd'hui ne fait plus que ça de sa vie.