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Le Parc OL lors d'OL - Juventus Turin en février 2020
Le Parc OL lors d’OL – Juventus Turin en février 2020 (Photo by Catherine Ivill / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

"On veut entendre à nouveau la musique"... À Lyon, l'excitation autour d'OL - Fenerbahçe est bien là

  • par David Hernandez
  • 13 Commentaires

    • Ce mercredi, l'OL joue sa qualification pour la prochaine phase de Ligue des champions. Un retour sur le devant de la scène européenne forcément attendu par tout un club, mais aussi toute une ville.

    À quelques jours près, cela aurait fait exactement six ans. Le 19 août 2020, l'OL entendait pour la dernière fois l'hymne de la Ligue des champions, du côté de Lisbonne, dans l'intimité d'un stade privé de supporters en raison de la pandémie de Covid-19. En se faisant sortir en demi-finale par le Bayern Munich, le club lyonnais ne s'imaginait certainement pas qu'il allait vivre une disette de six saisons dans la compétition. C'est pourtant bien la réalité rhodanienne ce mercredi soir en entrant sur la pelouse du Parc OL pour affronter Fenerbahçe en barrage retour.

    Il y aura bien la petite musique qui donne des frissons, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas franchement la vraie. Il y aura bien ce petit truc au moment où elle retentira, mais elle n'aura clairement pas l'effet de celle qui pourrait être entendue le 8 septembre prochain pour la première journée de la phase de ligue. "L'attente a assez duré, il faut y mettre un terme. On veut entendre la musique à Décines", appelait de ses vœux Clément, posté devant le GOLTC mardi matin à la veille du match décisif.

    "Jouer le Barça ou City, ça fait saliver"

    Depuis plusieurs jours et même plusieurs semaines, il est beaucoup question de finance, de besoins économiques avec cette potentielle qualification en Ligue des champions. Mais, si l'argent est bien le nerf de la guerre, il est avant tout question d'un retour d'une certaine culture. Celle de voir l'OL les mardis ou mercredis soir et se frotter aux plus grosses écuries européennes qu'il puisse y avoir. À une époque, le club faisait même partie de cette catégorie, mais ce temps est révolu depuis un certain moment. "Se dire qu'on peut tomber sur plusieurs grosses affiches comme le Barça, Manchester City ou le Real avec la nouvelle formule, ça fait saliver", poursuit le supporter. Alors, ce mercredi soir, Corentin Tolisso et ses coéquipiers doivent avant tout écrire leur histoire, qui deviendra une page de celle de l'OL, vieille de 76 ans désormais.

    Tout un club semble en avoir conscience, même si le terrain sera le seul décideur. "L’histoire des succès du club est là, mais c’est un peu loin déjà, avançait Paulo Fonseca mardi. Nous avons aujourd’hui une grande opportunité. Lyon est un club différent, sans grands investissements de faits, mais qui a de l’ambition et de l’humilité pour faire quelque chose qui marque aussi l’histoire récente de l’OL." Un discours résolument conquérant de la part du technicien portugais, plutôt adepte de la retenue quand il s'agit de matchs à enjeux depuis son arrivée à Décines. Cela a d'ailleurs peut-être causé la perte d'une qualification directe pour la C1 en fin de saison dernière, mais le mal est fait. L'heure est de se projeter sur le présent qu'est ce match retour contre Fenerbahçe, avec un œil sur le futur. 

    Openda : "Une attente, mais positive"

    Dans une enceinte complètement comble, le Parc OL pourrait bien connaître sa plus grosse ambiance européenne, dix ans après sa construction. Il faudra pour cela emballer le match et surtout le gagner, car seule la victoire sera belle mercredi sous les coups de 23h ou minuit. "On ressent cette attente, mais elle est positive. Tout le monde a envie de jouer la Ligue des champions cette année. Le club et les supporters veulent retrouver cette compétition. On est prêts, assure Loïs Openda. On sait que ça va être un match très important. Tout le monde est impatient de le jouer et c’est pour ça que cette attente est positive."

    À Lyon, tout le monde prend Fenerbahçe au sérieux, mais personne n'ose imaginer un scénario catastrophe. L'opportunité est trop belle pour être une nouvelle fois manquée après les ratés de la saison dernière. Tout un club, toute une ville se mettent à rêver de retrouver la plus grande des compétitions européennes, six ans après.

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    13 commentaires
    1. Avatar
      Forest Gone - mer 26 Août 26 à 8 h 18

      Allez l'OL 💪🔥🎉

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    2. RBV
      RBV - mer 26 Août 26 à 8 h 22

      Allez l’OL…en espérant qu’un match couperet sous Fonseca bascule du bon côté cette fois…

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      1. OLVictory
        OLVictory - mer 26 Août 26 à 9 h 18

        Tu as déjà oublié le Sparta ?

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    3. Ercon
      Ercon - mer 26 Août 26 à 8 h 24

      Le sparta : J'y étais et je m'attendais à la petite musique. Pas eu. Par contre ambiance super.

      J'ai vu qu'à l'aller au fener elle y était donc ce soir je n'y serais pas mais les frissons seront là.
      J'espère que ca ne sera pas la dernière fois cette saison.

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    4. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mer 26 Août 26 à 9 h 16

      JOUR J , ça y est ,on est au pied de la montagne.
      Le match le plus important que l’OL ait à jouer depuis 10 ans.
      Alors oui , depuis La Tribune 421, je veux écouter ce bel hymne aux alentours de 23 heures, si les Dieux sont avec nous.
      💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
      🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵
      ❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙
      https://youtu.be/O5zLBueSdqo?is=HUb9m2eC72SR8U7u

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      1. OLVictory
        OLVictory - mer 26 Août 26 à 9 h 19

        En 411 aussi 😉

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    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 26 Août 26 à 9 h 20

      Incroyable tout ce tintamarre autour de ce match, il y a longtemps que l'ol n'avait pas autant fait parler de lui. Et je sais pas si vous le ressentez mais il y a une pression énorme rarement vu pour une rencontre.
      Match à enjeu espérons que Fonseca cette fois va tenir le coup car ce match repose aussi beaucoup sur lui.
      Quand aux joueurs ils savent ce qu'ils doivent faire, mouillé le maillot.

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    6. Koko
      Koko - mer 26 Août 26 à 9 h 23

      ❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mer 26 Août 26 à 9 h 28

        Il y a un intru parmi tous ces petits cœurs trouvez le

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        1. Jmd71
          Jmd71 - mer 26 Août 26 à 9 h 44

          Trouvé !! 😉

        2. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mer 26 Août 26 à 9 h 48

          😉

    7. Avatar
      KIM K - mer 26 Août 26 à 10 h 49

      Confiant pour ce soir seul Greenwood et surtout la pression qui monte m'inquiète mais la pression les 2 équipes et les 2 entraineurs l'ont ; ils ont plus d'expérience et Semedo / Greenwood , on a la jeunesse , de très bons joueurs et une grosse faim . Alors dévorons du Kebab et marchons leur dessus !!!
      Aller l'OL .

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      1. Koko
        Koko - mer 26 Août 26 à 11 h 50

        Il faut priver de ballon le Greenwood

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