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İsmail Kartal, entraîneur de Fenerbahçe
İsmail Kartal, entraîneur de Fenerbahçe (AFP)

Kartal avant OL - Fenerbahçe : "On attend ça depuis dix-sept ans"

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Tenu en échec à l'aller dans son stade, Fenerbahçe garde malgré tout ses chances de se qualifier pour la Ligue des champions. Ismaïl Kartal veut mettre fin à la longue disette que poursuit le club turc, privé de C1 depuis 2009.

    Après le match nul 1-1 à l'aller, dans quel état d'esprit est Fenerbahçe ?

    Ismaïl Kartal : Les deux équipes ont le même objectif : se qualifier en Ligue des champions. Nous voulons gagner ce match et nous allons tout faire pour y arriver demain (mercredi). Dans les discussions avec les joueurs, je leur ai dit de jouer ensemble, d'être courageux, parce que depuis 17 ans, notre communauté, notre club, ont un grand désir de retrouver cette compétition, de ramener des points au pays. Je vous ai dit que c'était très important pour notre pays. Nous sommes tous au courant de cela, et nous nous concentrons très bien sur le match de demain. C'est pourquoi nous allons faire de notre mieux.

    Vous jouez ce match retour à l'extérieur. Est-ce un désavantage?

    Je ne pense pas que cela nous affectera. Nos joueurs, même moi, nous sommes habitués à jouer ces matchs. Nous sommes une équipe avec des joueurs de qualité. Nous sommes une équipe d'expérience. Ce ne sera pas facile pour les deux équipes. Au début du match à Istanbul, les deux équipes se contrôlaient, mais à côté, l'atmosphère était superbe en tribunes. Comme je l'ai dit, demain (mercredi), nous allons faire de notre mieux, nous allons nous battre en tant qu'équipe, nous allons gagner le match pour rendre fier notre pays et notre communauté.

    Sur le non report du match de championnat : "On a été victime de la décision de la fédération"

    L'OL a changé toute son équipe contre Toulouse et Paulo Fonseca a dit qu'il ne pouvait pas faire autrement pour performer contre Fenerbahçe. Comprenez-vous sa position ?

    Nous avons connu ça avant le match aller. J'avais fait plusieurs changements dans l'équipe, mais nous avons perdu, même si nous aurions dû avoir deux penaltys. Nous avons joué Lyon trois jours plus tard et nous avons fait ce que nous pouvions durant ce match alors qu'ils avaient eu une semaine pour se préparer. Ça peut arriver à tout le monde et nous avons été des victimes de la décision de la fédération. Mais c'est derrière nous, nous nous concentrons sur ce match retour. On a eu quatre jours pour se préparer, on a bien analysé l'adversaire. Nous nous entraînons encore ce (mardi) soir et au retour à l'hôtel, nous allons encore peaufiner la tactique. Les joueurs sont prêts.

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    7 commentaires
    1. Avatar
      LyonnaisUSA - mar 25 Août 26 à 19 h 16

      Je suis calme mais enthousiaste. Je pense que nous serons tous heureux après le match.

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    2. Avatar
      Sherman28 - mar 25 Août 26 à 19 h 37

      Ah ouai 17 ans sans ligue des champions pour le Fenerbahçe !!! C'est fou quand-même. Bon espérons les revoir en CL l'année prochaine alors 😉

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    3. OLsan
      OLsan - mar 25 Août 26 à 19 h 41

      On a bien analysé l’adversaire qu’il disait, mais Akouakou…

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      1. Toitoi
        Toitoi - mar 25 Août 26 à 20 h 59

        Paul n'est pas dans le groupe.

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    4. Toitoi
      Toitoi - mar 25 Août 26 à 20 h 59

      Tant pis pour eux.

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    5. J.F.ol
      J.F.ol - mar 25 Août 26 à 21 h 11

      Ne sont pas a un an prêt, attendront encore

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    6. Lyonniste
      Lyonniste - mer 26 Août 26 à 0 h 49

      Nous aussi on attend ça depuis longtemps.. de reprendre Constantinople !

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