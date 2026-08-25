Ligue 1 : OL - Le Havre arbitré par François Letexier

En pleine préparation de son barrage de Ligue des champions, l'OL a également un match de Ligue 1 à jouer cette semaine. La réception du Havre samedi (20h45) sera arbitrée par François Letexier.

Tous les regards sont braqués vers Fenerbahçe et à raison. L'OL joue une très grosse partie de sa saison mercredi en barrage retour de la Ligue des champions. Néanmoins, cette affiche européenne ne sera pas le seul rendez-vous pour les coéquipiers de Corentin Tolisso cette semaine. La Ligue 1 a repris depuis samedi dernier et une première réception se tiendra au Parc OL samedi à 20h45. Les Lyonnais reçoivent Le Havre pour le compte de la deuxième journée du championnat. C'est encore loin, mais l'arbitre de cette rencontre a déjà été communiqué et il s'agit de François Letexier.

Mathieu Vernice à la VAR

L'expérimenté homme en noir débarquera pour la première fois de la saison à Décines. Il ne reste pas forcément un bon souvenir pour l'OL puisqu'il avait arbitré le dernier match de la saison passée et il s'était terminé par une fessée infligée par le RC Lens. Pour cette rencontre contre le HAC, Letexier sera assisté de Mehdi Rahmouni et Ludovic Reyes. Mathieu Vernice et Mathieu Grosbost auront la charge de la VAR tandis que Brendan Roffet officiera comme quatrième arbitre.