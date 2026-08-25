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Les supporters de Fenerbahçe
Les supporters de Fenerbahçe (AFP)

OL - Fenerbahçe : Fonseca ne s'attend pas à des débordements en tribunes

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dans un match qui s'annonce électrique sur le terrain, la tension sera également palpable en tribunes. Malgré le dispositif de sécurité important au Parc OL, Paulo Fonseca a tenu à prendre la défense des supporters de Fenerbahçe.

    Malheur au vaincu. Mercredi soir, l'OL et Fenerbahçe seront assurés d'être européens, quel que soit le résultat du barrage retour. Toutefois, entre jouer la Ligue des champions et la Ligue Europa, le prestige est moindre. Ce match au Parc OL revêt donc une importance pour les deux clubs. Personne ne se fera de cadeau au coup d'envoi à 21h. La tension risque d'être à son comble sur le terrain entre les coéquipiers de Corentin Tolisso et ceux de N'Golo Kanté. Mais, à cette pression du résultat se mêlera aussi la pression en tribunes. Le Parc OL va être rempli comme un œuf, mais il existe la crainte de débordements avec la venue massive de supporters de Fenerbahçe.

    "Ce sont des supporters qui aiment le foot"

    Ils seront 2 200 en parcage et sûrement bien plus avec ceux disséminés dans les autres tribunes, malgré les consignes passées par le club lyonnais. De quoi revivre la tragique soirée de 2017 face à Besiktas ? Paulo Fonseca ne veut pas en entendre parler. "Nous sommes uniquement concentrés sur ce qui se passera sur le terrain. Les supporters de Fenerbahçe sont des supporters passionnés, mais ils ne sont pas agressifs. Ils viennent pour soutenir leur équipe et participer au match de manière positive. Quand c’est le cas, nous apprécions cette atmosphère. Je m’attends à une très belle ambiance du côté de Fenerbahçe comme du nôtre. J’espère que tout le monde profitera de ce match. Ce sont des supporters qui aiment le football et qui respectent les autres." La passion mène parfois à la folie, mais il ne reste qu'à espérer que le football l'emportera sur tout le reste.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 25 Août 26 à 16 h 43

      Hum!!! la tension sera sur le banc , pas vrai Paulo ? mais Coco va l'empêcher de tout débordement.....

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      1. cavegone
        cavegone - mar 25 Août 26 à 17 h 34

        Franchement je pars pas confiant précisément pour ça.
        Notre equipe est jeune si notre entraîneur vrille c’est mort direct. C’est vraiment un match specialement PAS taillé pour Paulo. J’espère qu’il va se maitriser 🤞🏼🤞🏼🤞🏼

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