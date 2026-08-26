Actualités
Le gardien de but de l'OL Grégory Coupet (2eG) est remplacé par son coéquipier Nicolas Puydebois (D), le 03 novembre 2004 au stade Gerland
Le gardien de but de l’OL Grégory Coupet (2eG) est remplacé par son coéquipier Nicolas Puydebois (D), le 03 novembre 2004 au stade Gerland (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

TKYDG : Nicolas Puydebois se remémore son entrée lors d'OL - Fenerbahçe en 2004

  • par David Hernandez

    • Pour le retour de "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois a ressorti la boîte à souvenirs. L'ancien gardien de l'OL est revenu sur son entrée en 2004 à l'occasion de la venue de Fenerbahçe à Gerland en Ligue des champions.

    Fenerbahçe à la maison avec la petite musique de la Ligue des champions ? Cela rappelle forcément de très bons souvenirs à Nicolas Puydebois. Ayant disputé quatre matchs de Ligue des champions dans sa carrière, le consultant de "Tant qu'il y aura des Gones" avait notamment affronté le club turc lors de la phase de poules de la C1. Il faut remonter à la saison 2004-2005 et à un soir de novembre. Le 3, plus précisément sous les coups de 22h15.

    À ce moment-là, Paul Le Guen a fait signe à son gardien remplaçant qu'il était temps de mettre le bleu de chauffe pour faire son entrée sur la pelouse de Gerland. "On mène 2-1, Greg (Coupet) se fait marcher dessus et il a mal au bras. On fait un changement sur un corner, ce qu’on ne fait jamais normalement en phase défensive. Mais il a trop mal donc je le remplace. On prend un but sur le corner alors que je n’ai même pas encore touché le ballon", s'est-il remémoré lundi sur le plateau de TKYDG.

    "C'est magnifique de jouer cette compétition"

    Entré en jeu à la 73e minute, Nicolas Puydebois a connu une fin de match bien plus positive que cette égalisation concédée sur son premier ballon. Porté par le soutien de Gerland, l'OL va réussir à prendre le meilleur sur Fenerbahçe pour l'emporter 4-2 et signer une troisième victoire en quatre matchs de poules. "Mon ami Nilmar, excellent joueur, met un doublé, ce qui nous permet de gagner 4-2 et de nous qualifier pour la deuxième phase de Ligue des champions. Je n’ai pas joué beaucoup mais c’était magnifique et ç'a fait un match de plus en Ligue des champions." Tout le monde ne peut pas en dire autant.

    à lire également
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL - Fenerbahçe : la veille de match des Turcs perturbée par des feux d'artifice

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL - Fenerbahçe : la veille de match des Turcs perturbée par des feux d'artifice 12:40
    Loïs Openda lors de Fenerbahçe - OL
    L’OL veut vaincre le signe indien en Coupe d’Europe 11:50
    Nelson Semedo (Fenerbahçe) face à Malick Fofana (OL)
    Contre Fenerbahçe, un enjeu considérable pour l'OL 11:00
    Moussa Niakhate (OL) au duel avec Vedat Muriqi (Fenerbahçe)
    OL - Fenerbahçe : avant-match, diffusion TV, horaire 10:15
    Les supporters des Bad Gones lors d'OL - Sparta Prague
    OL - Fenerbahçe va presque se jouer à guichets fermés 09:30
    Loïs Openda et les joueurs de l'OL à l'échauffement
    OL - Fenerbahçe : un onze semblable à l'aller ? 08:45
    Le Parc OL lors d'OL - Juventus Turin en février 2020
    "On veut entendre à nouveau la musique"... À Lyon, l'excitation autour d'OL - Fenerbahçe est bien là 08:00
    Le gardien de but de l'OL Grégory Coupet (2eG) est remplacé par son coéquipier Nicolas Puydebois (D), le 03 novembre 2004 au stade Gerland
    TKYDG : Nicolas Puydebois se remémore son entrée lors d'OL - Fenerbahçe en 2004 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)
    L'OL sans Duranville ni Merah contre Fenerbahçe 25/08/26
    İsmail Kartal, entraîneur de Fenerbahçe
    Kartal avant OL - Fenerbahçe : "On attend ça depuis dix-sept ans" 25/08/26
    Les supporters de Fenerbahçe
    OL - Fenerbahçe : Fonseca ne s'attend pas à des débordements en tribunes 25/08/26
    L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne - OL
    Ligue 1 : OL - Le Havre arbitré par François Letexier 25/08/26
    Anderson Talisca, joueur offensif de Fenerbahçe
    OL - Fenerbahçe : Talisca bien du voyage côté turc 25/08/26
    Malick Fofana lors de Fenerbahçe - OL
    OL - Mercato : Fonseca se lâche sur le dossier Malick Fofana et prévient 25/08/26
    Lois Openda félicité par ses coéquipiers lors de Fenerbahçe - OL
    Openda avant OL - Fenerbahçe : "Dès le début, je me suis senti à la maison" 25/08/26
    Paulo Fonseca en conférence de presse avant Fenerbahçe - OL
    Fonseca : "On peut marquer l'histoire récente de l'OL" 25/08/26
    Chawinga est titulaire pour OL - Juventus Turin
    OL Lyonnes : Chawinga a fait son retour à l'entraînement 25/08/26
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    OL - Fenerbahçe : les absents de Toulouse bien présents à l'entraînement 25/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut