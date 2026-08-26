Pour le retour de "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois a ressorti la boîte à souvenirs. L'ancien gardien de l'OL est revenu sur son entrée en 2004 à l'occasion de la venue de Fenerbahçe à Gerland en Ligue des champions.

Fenerbahçe à la maison avec la petite musique de la Ligue des champions ? Cela rappelle forcément de très bons souvenirs à Nicolas Puydebois. Ayant disputé quatre matchs de Ligue des champions dans sa carrière, le consultant de "Tant qu'il y aura des Gones" avait notamment affronté le club turc lors de la phase de poules de la C1. Il faut remonter à la saison 2004-2005 et à un soir de novembre. Le 3, plus précisément sous les coups de 22h15.

À ce moment-là, Paul Le Guen a fait signe à son gardien remplaçant qu'il était temps de mettre le bleu de chauffe pour faire son entrée sur la pelouse de Gerland. "On mène 2-1, Greg (Coupet) se fait marcher dessus et il a mal au bras. On fait un changement sur un corner, ce qu’on ne fait jamais normalement en phase défensive. Mais il a trop mal donc je le remplace. On prend un but sur le corner alors que je n’ai même pas encore touché le ballon", s'est-il remémoré lundi sur le plateau de TKYDG.

"C'est magnifique de jouer cette compétition"

Entré en jeu à la 73e minute, Nicolas Puydebois a connu une fin de match bien plus positive que cette égalisation concédée sur son premier ballon. Porté par le soutien de Gerland, l'OL va réussir à prendre le meilleur sur Fenerbahçe pour l'emporter 4-2 et signer une troisième victoire en quatre matchs de poules. "Mon ami Nilmar, excellent joueur, met un doublé, ce qui nous permet de gagner 4-2 et de nous qualifier pour la deuxième phase de Ligue des champions. Je n’ai pas joué beaucoup mais c’était magnifique et ç'a fait un match de plus en Ligue des champions." Tout le monde ne peut pas en dire autant.