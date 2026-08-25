L'OL sans Duranville ni Merah contre Fenerbahçe

Après avoir largement fait tourner à Toulouse, Paulo Fonseca va revenir à du classique contre Fenerbahçe. L'entraîneur de l'OL récupère notamment une grosse partie de sa défense, laissée au repos le week-end dernier.
Il n'y aura pas l'excuse des blessures cette fois-ci. Il y a quelques mois, Paulo Fonseca n'avait pas hésité à brandir cet argument pour expliquer en partie l'élimination contre le Celta de Vigo en Ligue Europa. Cinq mois plus tard, l'effectif de l'OL a changé par rapport à ce match, mais le Portugais peut compter sur un groupe au complet pour aller chercher la qualification en Ligue des champions. Ayant ramené un nul 1-1 de Turquie il y a une semaine, l'OL a les cartes en mains pour retrouver la compétition reine : il faudra gagner et rien d'autre. Le constat vaut également pour Fenerbahçe, mais les Lyonnais ont l'avantage de jouer à la maison pour ce barrage retour.
Avec des joueurs frais physiquement ? Il faut espérer puisque Fonseca n'avait pas hésité à laisser plusieurs éléments à Lyon pour le déplacement à Toulouse. Et pour les titulaires d'Istanbul qui ont quand même fait le voyage, le staff a géré les temps de jeu. "Comme entraîneur, j’ai aussi pensé de l’importance de ce match contre Fenerbahçe et de la condition physique des joueurs. A ce moment de la saison, ce n’est pas facile de faire jouer tous les trois jours", a déclaré le coach mardi.
Un groupe au complet et donc des choix à faire
Avec un match en moins dans les jambes pour certains, il va falloir justifier la stratégie de Paulo Fonseca mercredi soir. Pour ce barrage retour, le Portugais retrouve donc toutes ses forces vives avec Moussa Niakhaté, Ainsley Maitland-Niles, Abner ou encore Ruben Kluivert, tous laissés au repos samedi. Blessé dès le deuxième jour de préparation en juin dernier, Khalis Merah aurait pu prétendre à un premier groupe cette saison. Il n'en est rien puisque le jeune milieu, bien présent à l'entraînement ce mardi, ne fait pas partie du groupe convoqué pour OL - Fenerbahçe, pas plus que Julien Duranville.
Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Bengui - Tagliafico, Athekame, Abner, Niakhaté, Bacher Kluivert, Mata, Ouedraogo, Maitland-Niles - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Nartey - Nuamah, Sulc, Fofana, Openda, Boudache, Himbert
Duranville doit l’avoir mauvaise…il n’a pas été nul contre Toulouse et était toujours le groupe jusqu’à maintenant…étrange comme choix…
il vaut mieux avoir Himbert que le dilettante qui se prend pour une star
Dilettante qui se prend pour une star ? Carrément ? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour le traiter ainsi ?
Duranville a été mauvais en première mi temps, samedi, mais de là démontrer autant de haine, je ne comprends pas.
Ah bon tu trouves etrange le fait q''u'il soit sur la touche ?. il est vraiment mauvais en ce debut de saison . C'est incomprehensible d'avoir ce niveau de jeu vu le prix paye .
il a été payé cher pour remplacer Fofana. Mauvais casting s'il est moins bon...
Il n’est pas sur la touche, il est carrément hors du groupe…alors qu’il démarre titulaire le match contre Toulouse…
Pépins physique pour Duranville ?
pépin de niveau
Perso, je ne comprends pas l'absence de Duranville.
À gauche, s'il y a un pépin avec Fofana, on a personne.
D'autant plus qu'à l'aller, Fofana a eu beaucoup de problèmes face à Semedo. Une alternative aurait été utile.
Bah si, on a Himbert.
Oui, Himbert est ailier gauche de formation !
Selon certaines sources Duranville se serait battu avec un autre joueur et il serait parti en claquant la porte des vestiaires.
Je ne connais pas tes sources, mais vue le nombre de possibilités à gauche, que Fonseca se prive de lui, c'est un signe 😉
C'est ambiance real Madrid dans nos vestiaires ?!
Si c'est ça on va pas le voir pendant un p'tit moment..
Et pourquoi Merah n'est pas là ? T'as des infos ?
Merah est blessé depuis le début de la prepa il ne fout pas etre prêt..
ça me rappelle les sketch culte des inconnus , allez on se le remet c'est tellement bon !
https://www.youtube.com/watch?v=AG-cKyA88Ok
il s'est embrouille avec Fofana car il lui a fait un petit pont ? xD
Vrai ? OMG ! 🙉🙈
Si ça se confirme ben ok on a compris…..Il n’y a que lui qui peut tout gacher et il a l’air de s’y prendre comme il faut pour ça 🙄
quelles sources ?
infos qui change tout Ercon ; on va espérer mais on sait bien que tous les transferts ne réussisent pas ( je repense à AbdulKader Keita ).
Si besoin à gauche , il y a Sulc, Himbert et Boudache (gauché jouant faux pied à l'aile droite )
26 joueurs convoqués.....3 français...
bientôt un coréen !
Commentaire de merde ....
paolo c'est pas très français non plus...
on n'a pas un seul blessé , de tout l'effectif , c'est du jamais vu depuis 1000 ans !
Du coup Merah est blessé ou pas ? C'était fin juin et il en avait pour un mois..
il est guéri , il a repris avec le groupe , mais n'est bien sur pas prêt pour un tel match .
God blesse you 🙏
Julien n'a clairement pas gagné des points face à Toulouse. Même chose pour Mohamed, mais le poste d'arrière gauche est en souffrance chez nous, d'autant que le maître des cartons n'a plus joué depuis un bout de temps...
3 gardiens, 9 défenseurs, 6 milieux, 6 attaquants ...
Bon, les 3 gardiens c'est courant, ok, même si c'est utile une fois par décennie, mais les 9 défenseurs, surtout quand on voit la polyvalence de certains, est-ce que c'est vraiment utile ? Quel intérêt de prendre un 3ème arrière gauche avec un niveau claqué plutôt qu'un attaquant en plus ? (Merah semblant encore juste) Même si Duranville est plus que moyen pour le moment, c'est toujours plus intéressant que Ouedraogo.
Alors c'est parfait !
Entre des performances douteuses et un état d'esprit qui n'a pas l'air fabuleux, lui non plus (joue pour sa pomme, ne défend pas, semble souvent dilettante...), le père Duranville ressemble beaucoup à un pari perdu – et on n'est même pas en septembre. Si on se fait sortir demain, ça va encore être mignon pour trouver un remplaçant à Fofana.