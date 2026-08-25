L'OL sans Duranville ni Merah contre Fenerbahçe

Après avoir largement fait tourner à Toulouse, Paulo Fonseca va revenir à du classique contre Fenerbahçe. L'entraîneur de l'OL récupère notamment une grosse partie de sa défense, laissée au repos le week-end dernier.

Il n'y aura pas l'excuse des blessures cette fois-ci. Il y a quelques mois, Paulo Fonseca n'avait pas hésité à brandir cet argument pour expliquer en partie l'élimination contre le Celta de Vigo en Ligue Europa. Cinq mois plus tard, l'effectif de l'OL a changé par rapport à ce match, mais le Portugais peut compter sur un groupe au complet pour aller chercher la qualification en Ligue des champions. Ayant ramené un nul 1-1 de Turquie il y a une semaine, l'OL a les cartes en mains pour retrouver la compétition reine : il faudra gagner et rien d'autre. Le constat vaut également pour Fenerbahçe, mais les Lyonnais ont l'avantage de jouer à la maison pour ce barrage retour.

Avec des joueurs frais physiquement ? Il faut espérer puisque Fonseca n'avait pas hésité à laisser plusieurs éléments à Lyon pour le déplacement à Toulouse. Et pour les titulaires d'Istanbul qui ont quand même fait le voyage, le staff a géré les temps de jeu. "Comme entraîneur, j’ai aussi pensé de l’importance de ce match contre Fenerbahçe et de la condition physique des joueurs. A ce moment de la saison, ce n’est pas facile de faire jouer tous les trois jours", a déclaré le coach mardi.

Un groupe au complet et donc des choix à faire

Avec un match en moins dans les jambes pour certains, il va falloir justifier la stratégie de Paulo Fonseca mercredi soir. Pour ce barrage retour, le Portugais retrouve donc toutes ses forces vives avec Moussa Niakhaté, Ainsley Maitland-Niles, Abner ou encore Ruben Kluivert, tous laissés au repos samedi. Blessé dès le deuxième jour de préparation en juin dernier, Khalis Merah aurait pu prétendre à un premier groupe cette saison. Il n'en est rien puisque le jeune milieu, bien présent à l'entraînement ce mardi, ne fait pas partie du groupe convoqué pour OL - Fenerbahçe, pas plus que Julien Duranville.

Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Bengui - Tagliafico, Athekame, Abner, Niakhaté, Bacher Kluivert, Mata, Ouedraogo, Maitland-Niles - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Nartey - Nuamah, Sulc, Fofana, Openda, Boudache, Himbert