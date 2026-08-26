OL - Fenerbahçe : un onze semblable à l'aller ?

Ayant choisi de faire reposer l'ensemble des titulaires d'Istanbul samedi dernier à Toulouse, Paulo Fonseca devrait s'appuyer sur la même ossature qu'au match aller contre Fenerbahçe. Même si certains ont marqué des points au Stadium.
Le sourire était de circonstance et il a tenté de noyer le poisson sans vraiment le faire vraiment à la veille de recevoir Fenerbahçe. Particulièrement content du visage montré par ses joueurs samedi dernier à Toulouse, Paulo Fonseca a avoué que certains éléments avaient marqué des points dans ce match de Ligue 1 coincé entre les deux rendez-vous de barrage de Ligue des champions. Est-ce que cela allait être suffisant pour bouleverser l'ordre établi et gagner une place de titulaire ce mercredi soir ? "On verra", a simplement répondu dans un sourire le Portugais. Qui pourrait bien se faire une place au soleil pour ce rendez-vous crucial ? Athekame ? Bacher ? Bidstrup ?
Pas de changements, mais plus de solutions en cours de match ?
Les deux premiers, à la vocation défensive, n'ont pas forcément d'automatismes avec l'arrière-garde habituelle et c'est très certainement dans cette optique que l'OL devrait évoluer avec le même onze de départ qu'au match aller à Istanbul. La prestation lyonnaise avait plu à Fonseca et on comprendrait mal la gestion effectuée durant le week-end, si ce n'est pour tous les retrouver titulaires ce mercredi au coup d'envoi. Cependant, la victoire à Toulouse n'aura pas été vaine. Elle aura permis à l'entraîneur lyonnais de voir qu'il peut compter sur des options supplémentaires en cours de match. Et ça, c'est un luxe dont il ne peut se passer au moment d'aller arracher une qualification.
La composition probable : Greif - Maitland-Niles, R. Kluivert, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso (cap.) - Nuamah, Openda, M. Fofana.
Allez LYONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Ce serait absurde de reconduire le même 11 qu'à l'aller et j'espère que Fonseca ne va pas faire cette erreur.
L'article le dit bien : Athekame, Bacher et Bidstrup ont mérité de démarrer le match ce soir. D'autant plus qu'il s'agit là de 3 recrues qui ont vocation à être titulaires cette saison, à la place de AMN, Kluivert et Tessmann qui ont ouvertement été invité à partir lors de ce mercato. C'est d'ailleurs d'autant plus vrai pour AMN et Tessmann qui n'ont pas toujours montré leur fiabilité la saison dernière.
Pour Kluivert c'est un peu différent, et je me range à l'avis de ceux qui aimeraient bien le voir titulaire en latéral gauche ce soir pour bloquer Greenwood.
Les titulaires ce sont donc bien les 3 recrues de cet été, même s'ils ont joué à Toulouse, c'est tout à fait logique de les faire jouer ce soir. On pourrait ajouter Boudache aussi vs Nuamah, mais je pense que Nuamah a encore un volume de jeu plus important que Boudache, avec plus de capacité à revenir défendre, et peut-être aussi plus efficace devant.
Mon équipe pour ce soir :
Greif,
Athekame, Bacher, Niakhaté, Kluivert
Bidstrup, Morton, Tolisso
Nuamah, Openda, Fofana
Bonne compo avec de bonnes idées.
La défense expérimentale, c'est un pari risqué, je ne sais pas si le bénéfice attendu est suffisant pour justifier de la prise de risque. Je ne m'y risquerai pas contre Fener, je mettrai une défense classique, mais celle-ci est intéressante pour les prochains matchs de L1 à domicile.
Totalement d’accord au sujet de la nécessité de décaler Kluivert pour s'occuper de Greenwood. Pour Tessmann, c'est plus délicat vu qu'il a fait un bon match aller. Et d’un autre côté il peut retomber dans ses travers...
Je suis quasi 100% d'accord avec toi, juste Boudache que je titulariserais aussi à la place de Nuamah qui certes a de l'impact physique mais vraiment trop brouillon, trop "foufou" dans ses courses et pas assez décisif à l'approche de la surface adverse. Bacher, Athekame, Bidstrup, Boudache méritent leur titularisation au vu de ce qu'ils ont montré samedi.
Pour la compo de ce soir, Fonseca reconduira à coup sûr la compo du match aller, je pense qu'il y a zéro suspense
Je ne dirai pas cela . En conférence de presse la dernière question posé à P Fonseca a porté la dessus et l'entraineur a plutôt laissé entendre qu'il y aurait des changements par rapport au onze de la Turquie .
Et puis qui aurait parié que Fonseca changerait complètement le onze contre Toulouse ? même le gardien alors ce serait étonnant qu'il ne modifie pas celui la , pas au niveau de Arioul ( perso je ferai pareil avec l'entré de Boudache et de Sulc si le score est toujours vierge à la mi temps ) mais à part Kluivert arrière gauche ( qu'il aurai essayer contre Toulouse je pense si il avait voulu le mettre pour s'occuper de Greenwood ) ça pourrait être ça .
Laissé entendre ?
Je n'ai pas vérifié, mais je crois bien qu'il a dit "on verra".
D'accord avec toi pour faire entrer les recrues en remplaçants, suivant le cours du match et des besoins de booster tel ou tel secteur de jeu
Moi j'aurai pu parié à peut près tout ce que je possède (c'est à dire pas grand chose) que Fonseca aurait fait tourner massivement à Toulouse..
La C1 est nécessaire..
Meme si lui ne le voulais pas le faire, la direction l'aurait fait à sa place..
Arioul
Une erreur ? Carrément purée passe tes diplômes le football est entrain de perdre un grand talent
Ah parce que tu penses que Fonseca ne fait jamais d'erreurs ? Tu penses qu'il n'a jamais fait d'erreurs depuis son arrivée à l'OL ? Tu penses qu'il ne se trompe jamais sur ses compos ou sur ses coachings en cours de match ? Moi j'ai au moins une dizaine d'exemples de grosses erreurs de Fonseca à l'OL. Mais je te rassure, je pense que Luis Enrique aussi fait des erreurs au PSG.
Et ça m'agace que sous prétexte d'être simple supporter de l'OL, nos choix seraient forcement mauvais et qu'on aurait pas le droit de s'exprimer. La compo, c'est la face visible de l'iceberg du boulot d'entraîneur. Je ne m'exprime pas sur tout le reste, mais sur la compo, en tant que supporter, je pense qu'on peut donner son avis.
Donc, je le redis, pour moi, ce serait une erreur de remettre le même 11 qu'à l'aller, mais ce n''est que mon avis.
Tessman a été bon contre le Fener à l'aller.
J'espère un milieu plus compact pour pourvoir combiner.
Bidstrup sur le banc pour rentrer et harceler.
Sulc pour finir le travail (espérons !)
Moi la seule variante que je preconise c'est Bistrup à la place de Tessman que je mettrais dans la zone de Greenwood pour le reste meme compo qu'a l'aller à voir si Tagliafico est prêt...
Et entré de Boudache et Sulc ...
Arioul
Ce n’est pas ce que je dis tout le monde fait des erreurs
Mais je ne vois pas en quoi mettre Bâcher et ke suisse sur le banc ou encore bidstrup sur le banc serait une erreur ?
Donc toi il te suffit juste d’un match contre Toulouse pour prendre ta décision ?
Je ne sais pas si il va titulariser l’un des 3 mais delà a dire que ça serait une erreur c’est ne rien comprendre