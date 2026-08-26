OL - Fenerbahçe : un onze semblable à l'aller ?

Ayant choisi de faire reposer l'ensemble des titulaires d'Istanbul samedi dernier à Toulouse, Paulo Fonseca devrait s'appuyer sur la même ossature qu'au match aller contre Fenerbahçe. Même si certains ont marqué des points au Stadium.

Le sourire était de circonstance et il a tenté de noyer le poisson sans vraiment le faire vraiment à la veille de recevoir Fenerbahçe. Particulièrement content du visage montré par ses joueurs samedi dernier à Toulouse, Paulo Fonseca a avoué que certains éléments avaient marqué des points dans ce match de Ligue 1 coincé entre les deux rendez-vous de barrage de Ligue des champions. Est-ce que cela allait être suffisant pour bouleverser l'ordre établi et gagner une place de titulaire ce mercredi soir ? "On verra", a simplement répondu dans un sourire le Portugais. Qui pourrait bien se faire une place au soleil pour ce rendez-vous crucial ? Athekame ? Bacher ? Bidstrup ?

Pas de changements, mais plus de solutions en cours de match ?

Les deux premiers, à la vocation défensive, n'ont pas forcément d'automatismes avec l'arrière-garde habituelle et c'est très certainement dans cette optique que l'OL devrait évoluer avec le même onze de départ qu'au match aller à Istanbul. La prestation lyonnaise avait plu à Fonseca et on comprendrait mal la gestion effectuée durant le week-end, si ce n'est pour tous les retrouver titulaires ce mercredi au coup d'envoi. Cependant, la victoire à Toulouse n'aura pas été vaine. Elle aura permis à l'entraîneur lyonnais de voir qu'il peut compter sur des options supplémentaires en cours de match. Et ça, c'est un luxe dont il ne peut se passer au moment d'aller arracher une qualification.

La composition probable : Greif - Maitland-Niles, R. Kluivert, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso (cap.) - Nuamah, Openda, M. Fofana.