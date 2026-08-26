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Les supporters des Bad Gones lors d'OL - Sparta Prague
Les supporters des Bad Gones lors d’OL – Sparta Prague (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Fenerbahçe va presque se jouer à guichets fermés

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Pour ce match crucial dans la course à la Ligue des champions, Paulo Fonseca et ses joueurs pourront compter sur un Parc OL rempli. S’il ne fera pas totalement le plein pour des raisons de sécurité, le stade se rapprochera des 55 000 spectateurs.

    Pour le record, il faudra repasser, mais pour sa deuxième sortie de la saison à domicile, l’OL va encore dépasser la barre des 50 000 spectateurs. Pour deux rencontres disputées en plein mois d’août et donc de vacances scolaires, le soutien est clairement au rendez-vous et montre une fois de plus l’importance que représentaient le Sparta Prague et Fenerbahçedans cet été. Malgré les contraintes liées à la volonté de plus que limiter la présence turque en dehors du parcage visiteurs, le Parc OL n’a pas mis longtemps à se remplir et il ne reste désormais plus que quelques places disponibles pour ce match crucial pour la Ligue des champions, ce mercredi soir (21h).

    Un imposant parcage et donc des règles de sécurité à suivre

    L’enceinte décinoise n’affichera pas complet, en raison des normes de sécurité obligatoires face à la venue massive des supporters de Fenerbahçe. Ils seront près de 3 000 dans l’angle supérieur du virage sud et il a de ce fait fallu libérer des espaces pour ne pas voir fans lyonnais et stambouliotes les uns à côté des autres et ainsi éviter des débordements. Néanmoins, l’affluence sera aux alentours de 55 000 spectateurs et cela devrait donner lieu à une soirée européenne comme le stade n’en a plus vécue depuis longtemps. Avec l’espoir d’un dénouement heureux au coup de sifflet final.

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    5 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 26 Août 26 à 9 h 54

      Hello,
      J'aurais tellement aimé en faire parti !
      D'un autre coté , avec mon âge avancé et mes vieilles jambes, je n'ai plus envie de courir sur l'esplanade pour échapper aux lacrimos ! 😜

      TRÈS,TRÈS MAUVAIS SOUVENIR de Besiktas ! 🤬

      Bon match les gones, et
      ALLEZ L'OL ! 💖💙

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      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - mer 26 Août 26 à 11 h 58

        LacrYmos, c'est pareil mais ça fait moins mal aux yeux !😉
        Faut que je me relise ...

        Signaler
    2. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mer 26 Août 26 à 10 h 08

      On y sera et on poussera fort en pensant à toi Dede.❤️💙😉

      Signaler
    3. Avatar
      Sonny03 - mer 26 Août 26 à 11 h 38

      437 billets désactivés à distance pour des jeunes turcs qui veulent éviter le parcage du Fener limité à 2000.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - mer 26 Août 26 à 11 h 43

        437 turcs déchaînés, ça peut déjà mettre un sale boxon.

        Signaler

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