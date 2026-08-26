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Nelson Semedo (Fenerbahçe) face à Malick Fofana (OL)
Nelson Semedo (Fenerbahçe) face à Malick Fofana (OL) (Photo by YASIN AKGUL / AFP)

Contre Fenerbahçe, un enjeu considérable pour l'OL

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après son match nul à l’aller (1-1) en Turquie, l’OL reçoit Fenerbahçe, ce mercredi 26 août 2026, dans son antre du Parc OL pour le retour de barrage de Ligue des champions. Un match à l’enjeu économique considérable pour les Lyonnais.

    Avec AFP. Une rencontre à l’enjeu économique considérable. En quête de qualification pour la Ligue des champions, Lyon joue très gros face au club turc de Fenerbahçe, ce mercredi 26 août 2026, dans son antre du Parc OL. À l’aller, les deux équipes s’étaient séparées sur un score de parité (1-1) qui préserve les chances de l’un et l’autre. Le résultat de ce match retour va influer sur la fin du mercato du club rhodanien, toujours très endetté. Et donc sur toute sa saison.

    Les gains distribués par l’UEFA prévoient une prime de participation à la phase de ligue de la Ligue des champions de 18,62 millions d’euros, à laquelle il faut ajouter des primes de résultats – 2,1 millions pour une victoire, 700.000 € pour un nul – et de classement. Les primes de performance liées "au marché télévisuel et aux coefficients européens du club sur cinq ans et dix ans" compteront également. Le tout peut se monter à près de 50 millions d’euros. Soit le double des sommes perçues la saison dernière par l’OL en Ligue Europa avec une élimination en huitième de finale. Sans compter les recettes « jour de match », très importantes en C1.

    La fin du mercato dépendante du résultat du soir

    D’ici la fin du mercato le 1er septembre, Lyon, sous la surveillance des instances fédérale et européenne, a encore besoin de vendre des joueurs, et le nombre de cessions à réaliser dépendra d’une qualification ou d’une élimination. Les attaquants belge Malick Fofana et tchèque Pavel Sulc sont notamment des cibles privilégiées pour un transfert important. Si le résultat du match aller paraît favorable aux Lyonnais, l’histoire européenne récente tend toutefois à tempérer cette impression.

    La saison dernière, Lyon avait été éliminé en 8e de finale de Ligue Europa par le Celta de Vigo, après avoir obtenu un nul à l’aller, en Espagne (1-1, 0-2). En avril 2025 déjà, cette fois en quart de finale de la C3, l’OL avait été éliminé sur le terrain de Manchester United (5-4 a.p) alors qu’il avait arraché un score de parité à domicile (2-2). 

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    3 commentaires
    1. Koko
      Koko - mer 26 Août 26 à 11 h 47

      On va gagnerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

      Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - mer 26 Août 26 à 11 h 49

      Au dela même d'aller en LDC, si on y va, le top 24 parait franchement abordable, et même les équipes de Chapeau 2 on peut leur grapiller des points

      Les équipes confirmées jusqu'a présent :

      Chapeau 1 :
      PSG (impossible de les tirer en groupes) / Bayern / Real Madrid / Liverpool / inter / Man City / Arsenal / Barça / Atlético

      Chapeau 2 :
      Dortmund / AS Rome / Sporting / Aston Villa / Porto / Man utd / Club Bruges / Betis Seville / PSV Eindhoven

      Chapeau 3 :
      Feyenoord / Lille (impossible de les tirer en groupes) / Bodo Glimt / Napoli / Leipzig / Villareal / Chaktar / Galatasaray / nous ou Fener

      Chapeau 4 :
      Slavia Prague / Stuttgart / Lask / Come / Lens (impossible de les tirer en groupes) / Sabah (les remplacants de Qarabag) / et les 3 autres matchs restants

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    3. Avatar
      Arioul - mer 26 Août 26 à 12 h 16

      Je tempère quand même l'enjeu de ce soir qui est "considérable" d'un point de vue financier. Mais je pense qu'il est un peu moins "considérable" d'un point de vue sportif.
      Si on gagne ce soir, ce sera génial de retrouver les grandes ambiances et les grandes équipes de la ligue des champions. Mais cela risque aussi de s'arrêter assez vite.
      Si on perd ce soir, il faut rappeler que l'Europa League est plus abordable pour l'OL. Avec une équipe plus expérimentée, plus cohérente et mieux fournie que l'année dernière, on pourrait espérer un super parcours de l'OL dans cette compétition avec des soirées européennes très alléchantes au printemps.
      Dans les deux cas, l'OL y trouvera son intérêt.

      Signaler

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