Fonseca (OL) s'attend à un Fenerbahçe "qui ne vient pas défendre"

Ayant autant de chance que l'OL de se qualifier pour la phase de ligue de Ligue des champions, Fenerbahçe doit malgré tout jouer à l'extérieur. Cependant, Paulo Fonseca ne voit pas la formation turque venir avec un bloc défensif.

50-50. Non, nous ne sommes pas dans "Qui veut gagner des millions ?" et pourtant, le match de ce mercredi soir (21h) est bien une histoire de millions d'euros en plus du prestige sportif de jouer la Ligue des champions. Après le nul 1-1 à Istanbul, l'OL et Fenerbahçe ont chacun leurs chances de se qualifier pour la phase de ligue et la tension sera maximale au coup d'envoi à Décines. Poussés par le soutien de plus de 50 000 supporters lyonnais, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont un petit avantage de ce point de vue-là. Néanmoins, quelque chose nous dit que les 3 000 supporters turcs ayant fait le déplacement ne resteront pas muets et ne seront pas de trop pour la bande d'Ismaïl Kartal.

"Une équipe dangereuse en transition"

Ce dernier doit se passer de Marco Asensio et Kerem Aktürkoglu, tous deux blessés. Deux coups durs puisque les deux offensifs sont des titulaires, bien que l'Espagnol ait débuté sur le banc à l'aller. Face à ces deux absences, Kartal va-t-il changer de dispositif ? Paulo Fonseca n'y croit pas forcément. "Je m’attends à une rencontre ouverte. Je ne pense pas que Fenerbahçe viendra ici pour défendre. Ils joueront pour gagner, ce qui est normal. Comme je l’ai dit, nous devrons être très équilibrés. Cette équipe est très dangereuse en contre-attaque et dans les transitions, mais nous voulons imposer notre jeu."

Un milieu de terrain renforcé ?

Le discours était sensiblement le même du côté de son homologue turc, même si un doute semble subsister dans le onze de départ turc. Talisca retrouvera-t-il un rôle d'attaquant après avoir évolué en meneur à l'aller ? Les avis divergent en Turquie, mais il se pourrait bien que l'entrejeu soit renforcé avec la présence d'Yüksek aux côtés de Guendouzi et Kanté. Tout se jouerait alors entre Muriqi et Talisca pour le poste de numéro 9...

La composition probable de Fenerbahçe : Ederson - Semedo, Skriniar, Ake, Brown - İsmail, Kante, Guendouzi - Greenwood, Muriqi (ou Talisca), Nene,