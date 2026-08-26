Actualités
Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) face à Corentin Tolisso (OL)
Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) face à Corentin Tolisso (OL) (Photo by Seskimphoto / Picture Alliance / DPPI via AFP)

Fonseca (OL) s'attend à un Fenerbahçe "qui ne vient pas défendre"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Ayant autant de chance que l'OL de se qualifier pour la phase de ligue de Ligue des champions, Fenerbahçe doit malgré tout jouer à l'extérieur. Cependant, Paulo Fonseca ne voit pas la formation turque venir avec un bloc défensif.

    50-50. Non, nous ne sommes pas dans "Qui veut gagner des millions ?" et pourtant, le match de ce mercredi soir (21h) est bien une histoire de millions d'euros en plus du prestige sportif de jouer la Ligue des champions. Après le nul 1-1 à Istanbul, l'OL et Fenerbahçe ont chacun leurs chances de se qualifier pour la phase de ligue et la tension sera maximale au coup d'envoi à Décines. Poussés par le soutien de plus de 50 000 supporters lyonnais, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont un petit avantage de ce point de vue-là. Néanmoins, quelque chose nous dit que les 3 000 supporters turcs ayant fait le déplacement ne resteront pas muets et ne seront pas de trop pour la bande d'Ismaïl Kartal.

    "Une équipe dangereuse en transition"

    Ce dernier doit se passer de Marco Asensio et Kerem Aktürkoglu, tous deux blessés. Deux coups durs puisque les deux offensifs sont des titulaires, bien que l'Espagnol ait débuté sur le banc à l'aller. Face à ces deux absences, Kartal va-t-il changer de dispositif ? Paulo Fonseca n'y croit pas forcément. "Je m’attends à une rencontre ouverte. Je ne pense pas que Fenerbahçe viendra ici pour défendre. Ils joueront pour gagner, ce qui est normal. Comme je l’ai dit, nous devrons être très équilibrés. Cette équipe est très dangereuse en contre-attaque et dans les transitions, mais nous voulons imposer notre jeu."

    Un milieu de terrain renforcé ?

    Le discours était sensiblement le même du côté de son homologue turc, même si un doute semble subsister dans le onze de départ turc. Talisca retrouvera-t-il un rôle d'attaquant après avoir évolué en meneur à l'aller ? Les avis divergent en Turquie, mais il se pourrait bien que l'entrejeu soit renforcé avec la présence d'Yüksek aux côtés de Guendouzi et Kanté. Tout se jouerait alors entre Muriqi et Talisca pour le poste de numéro 9...

    La composition probable de Fenerbahçe : Ederson - Semedo, Skriniar, Ake, Brown - İsmail, Kante, Guendouzi - Greenwood, Muriqi (ou Talisca), Nene,

    à lire également
    Laurence Fautra, maire de Décines
    La ville de Décines va faire la chasse au stationnement anarchique pour les matchs de l'OL
    4 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mer 26 Août 26 à 13 h 41

      Je ne pense que le Fener soit très à l'aise en défendant, mais ils vont le faire pour se donner des chances en contre-attaque. Attention à ne pas trop se découvrir !

      Signaler
    2. granadino
      granadino - mer 26 Août 26 à 14 h 07

      Ce qui m'a frappé au match aller leur absence totale de pressing en première période. Puis ils ont dû se faire secouer à la mi-temps, ont très bien joué (et marqué) les 20 premières minutes de la 2ème mi-temps, puis de nouveau plus rien.

      Nous on a été bien plus constants dans l'intensité. Si ce différentiel physique existe encore ce soir, on peut prendre le dessus. Si ils jouent tout le match à la même intensité que les 20 minutes où ils ont décidé de jouer la semaine dernière, là ça va être très compliqué.

      Ils vont certainement aligner un milieu à trois avec un profil défensif en plus, et deux flèches sur les ailes, clairement ça va jouer en transition. Nous aussi avec nos 3 fusées Fofana Openda Nuamah. Tout va se jouer sur les pertes de balle, j'espère que Maitland-Niles, Tessmann, Kluivert et Abner seront dans un bon jour...

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mer 26 Août 26 à 15 h 29

        En C1 la clé c'est de savoir gérer au mieux les temps forts et les temps faibles, car chaque equipe a un temp fort à chaque match...
        C'est pas moi qui le dit, c'est Gardiola..
        Donc forcément Fenerbahce aura au moins un temp fort qu'il faudra géré au mieux.

        Signaler
      2. Avatar
        jonbob - mer 26 Août 26 à 15 h 41

        Nos 3 "fusées" n'ont pas pris leur envol à l'aller!
        Je n'ai pas souvenir d'un débordement où l'une d'entre elles ait pris de vitesse son latéral, du match.
        Notamment Semedo que j'ai trouvé impressionnant physiquement.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) dans le XI de la saison 2025-2026 de Premier League 16:50
    Laurence Fautra, maire de Décines
    La ville de Décines va faire la chasse au stationnement anarchique pour les matchs de l'OL 16:00
    Moussa Niakhate (OL) au duel avec Vedat Muriqi (Fenerbahçe)
    OL - Fenerbahçe : Muriqi veut se qualifier pour "les fans et le foot turc" 15:10
    Mathieu Patouillet a rejoint Brest pour trois saisons
    Mercato : Patouillet (ex-OL) fait son retour en France 14:20
    Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) face à Corentin Tolisso (OL)
    Fonseca (OL) s'attend à un Fenerbahçe "qui ne vient pas défendre" 13:30
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL - Fenerbahçe : la veille de match des Turcs perturbée par des feux d'artifice 12:40
    Loïs Openda lors de Fenerbahçe - OL
    L’OL veut vaincre le signe indien en Coupe d’Europe 11:50
    Nelson Semedo (Fenerbahçe) face à Malick Fofana (OL)
    Contre Fenerbahçe, un enjeu considérable pour l'OL 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhate (OL) au duel avec Vedat Muriqi (Fenerbahçe)
    OL - Fenerbahçe : avant-match, diffusion TV, horaire 10:15
    Les supporters des Bad Gones lors d'OL - Sparta Prague
    OL - Fenerbahçe va presque se jouer à guichets fermés 09:30
    Loïs Openda et les joueurs de l'OL à l'échauffement
    OL - Fenerbahçe : un onze semblable à l'aller ? 08:45
    Le Parc OL lors d'OL - Juventus Turin en février 2020
    "On veut entendre à nouveau la musique"... À Lyon, l'excitation autour d'OL - Fenerbahçe est bien là 08:00
    Le gardien de but de l'OL Grégory Coupet (2eG) est remplacé par son coéquipier Nicolas Puydebois (D), le 03 novembre 2004 au stade Gerland
    TKYDG : Nicolas Puydebois se remémore son entrée lors d'OL - Fenerbahçe en 2004 07:30
    Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)
    L'OL sans Duranville ni Merah contre Fenerbahçe 25/08/26
    İsmail Kartal, entraîneur de Fenerbahçe
    Kartal avant OL - Fenerbahçe : "On attend ça depuis dix-sept ans" 25/08/26
    Les supporters de Fenerbahçe
    OL - Fenerbahçe : Fonseca ne s'attend pas à des débordements en tribunes 25/08/26
    L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne - OL
    Ligue 1 : OL - Le Havre arbitré par François Letexier 25/08/26
    Anderson Talisca, joueur offensif de Fenerbahçe
    OL - Fenerbahçe : Talisca bien du voyage côté turc 25/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut