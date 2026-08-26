Dans la nuit de mardi à mercredi, la délégation de Fenerbahçe a eu la mauvaise surprise de voir son sommeil tronqué. La faute à des tirs d'engins pyrotechniques autour de l'hôtel dans lequel ils ont posé leurs valises à Genas.
Dans son arrêté, la préfecture du Rhône a rappelé qu'il était interdit d'utiliser des engins pyrotechniques aux abords et à l'intérieur du Parc OL ce mercredi soir pour le barrage retour de la Ligue des champions. Il n'était pas écrit que l'interdiction portait également sur mardi soir et certains supporters lyonnais s'en sont donnés à cœur joie. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis ce mercredi matin, il est possible de voir que le sommeil des joueurs de Fenerbahçe n'a pas été de tout repos. Le lieu de villégiature du club turc pour passer sa nuit de veille de match a fuité et il n'en fallait pas plus.
Une motivation supplémentaire pour le Fener' ?
Pendant de plusieurs minutes, l'hôtel où ils séjournent à Genas a été le théâtre d'un spectacle pyrotechnique, ayant pour but de déstabiliser l'adversaire en vue du barrage retour à Décines. Était-ce des supporters lyonnais ou simplement des fans français de clubs rivaux turcs ? Il n'y a eu aucune revendication mais c'est une provocation de bonne guerre, pourrait-on dire, et un peu l'arroseur arrosé puisque ce genre de technique n'est pas inconnu en Turquie, tout comme en Italie, où tous les moyens sont bons pour mettre le plus de chances de son côté. En espérant que cette sortie nocturne ne donne pas encore un peu plus de motivation aux coéquipiers de N'Golo Kanté à partir de 21h.
Une petite nuit perturbée ? pas grave au Sud du 15 juillet au 15 Aout c'est tous les 3 jours qu'on a droit à un feu d'artifice et nous sommes tous en vie......
Ouais enfin c'est vraiment pas malin.
Pendant de plusieurs minutes. Sympa comme tournure.
Ici les feux d'artifice c'est quand le million est atteint.. ou quand le go fast arrive à bon port..
De mémoire le premier sacre de l'OL avait été obtenu de cette façon, l'hôtel de Lens avait fuité et il y avait eu du bruit toute la nuit..
J'espère que ça ramène notre OL en LDC ce soir !
C'est nul....
A priori ils ont l'habitude de cela en Turquie. Il y a de fortes chances que ce soit des turques et non des francais.
On accuse les supporters lyonnais, mais ce sont peut-être des ultras de Galatasaray qui vivent en France.
Ca fait partie de leurs habitudes, moins des notres.
OLV, dans l'article David parle de supporters lyonnais, inutile de chercher la p'tite bête ailleurs.
Ce sont des cons tout simplement, des antisportif, des gens qui n'ont aucun respect pour le sport et ceux dont c'est le métier.
Oui peut-être, mais le message sur X date du début de matinée et il a été posté par un influenceur turc, pas par un supporter lyonnais.
David dit que ce sont des lyonnais mais sans le moindre petit argument, je ne suis pas convaincu.
L'article de David a d'ailleurs évolué :
"Était-ce des supporters lyonnais ou simplement des fans français de clubs rivaux turcs ?"
La vidéo est accompagnée d'un filigrane, signature d'un groupe de hooligans en caractères turcs, je pense que c'est assez clair.
Et puis ce n'est pas bon non plus pour la réputation de l'hôtel, même si le proprio n'y est pour rien il y a de grandes chances que les clubs turcs ou autres ne viendront plus ici.
Et avec la sécheresse c'est vachement intelligent 🫣 , il y a sûrement pas eu assez d'incendies comme ça...
Rien de tres méchant, ya pas de blessés c'est l'essentiel..
Et puis tous les détails compte 😉