Dans la nuit de mardi à mercredi, la délégation de Fenerbahçe a eu la mauvaise surprise de voir son sommeil tronqué. La faute à des tirs d'engins pyrotechniques autour de l'hôtel dans lequel ils ont posé leurs valises à Genas.

Dans son arrêté, la préfecture du Rhône a rappelé qu'il était interdit d'utiliser des engins pyrotechniques aux abords et à l'intérieur du Parc OL ce mercredi soir pour le barrage retour de la Ligue des champions. Il n'était pas écrit que l'interdiction portait également sur mardi soir et certains supporters lyonnais s'en sont donnés à cœur joie. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis ce mercredi matin, il est possible de voir que le sommeil des joueurs de Fenerbahçe n'a pas été de tout repos. Le lieu de villégiature du club turc pour passer sa nuit de veille de match a fuité et il n'en fallait pas plus.

Une motivation supplémentaire pour le Fener' ?

Pendant de plusieurs minutes, l'hôtel où ils séjournent à Genas a été le théâtre d'un spectacle pyrotechnique, ayant pour but de déstabiliser l'adversaire en vue du barrage retour à Décines. Était-ce des supporters lyonnais ou simplement des fans français de clubs rivaux turcs ? Il n'y a eu aucune revendication mais c'est une provocation de bonne guerre, pourrait-on dire, et un peu l'arroseur arrosé puisque ce genre de technique n'est pas inconnu en Turquie, tout comme en Italie, où tous les moyens sont bons pour mettre le plus de chances de son côté. En espérant que cette sortie nocturne ne donne pas encore un peu plus de motivation aux coéquipiers de N'Golo Kanté à partir de 21h.