L’OL veut vaincre le signe indien en Coupe d’Europe

Ce mercredi, l’OL doit aller chercher sa qualification en Ligue des champions en gagnant contre Fenerbahçe. Après le nul à l’aller, les Lyonnais ont les cartes en mains, même si dans l’histoire, ça n’a jamais vraiment été gage de réussite.
Sur le papier, l'OL a toutes les cartes en mains. À 90 ou 120 minutes d'une qualification pour la Ligue des champions, le club lyonnais a des raisons d'y croire. En jouant le barrage retour à domicile, il peut compter sur le soutien de toute une ville. L'excitation est bien présente dans la capitale des Gaules et près de 55 000 spectateurs prendront place dans le Parc OL ce mercredi soir à Décines. Le douzième homme devrait logiquement jouer son rôle pour mettre la pression sur Fenerbahçe. À ce soutien, le nul ramené de Turquie (1-1) il y a une semaine permet de toujours y croire, même si la formation stambouliote est dans le même cas. D'ailleurs, les deux équipes toujours en vie, ce n'est pas forcément pour rassurer les supporters lyonnais. Dans l'histoire du club, ce scénario en Coupe d'Europe n'a jamais vraiment porté chance à l'OL.
Reipas et Odessa comme souvenirs positifs
Alors, ce mercredi soir, Paulo Fonseca et ses joueurs veulent vaincre le signe indien pour que la nuit ne soit que joie et allégresse. Et ainsi éviter de ressasser un passé trop négatif. Sur dix scenarii européens avec un nul au match aller dans une double confrontation, l'OL en est sorti perdant à huit reprises (Sporting 1964, PAOK 1973, Slovan Liberec 2002, Denizlispor 2002, PSV 2005, AC Milan 2006, West Ham 2022, Celta Vigo 2026). Alors au moment de rentrer sur la pelouse décinoise, il faudra avant tout penser à Reipas en 1973 ou Odessa en 2014.
AS Roma / OL de 2007 aussi, 0-0 a l'aller chez eux, 0-2 au retour chez nous
Foutu Mancini
Oui, pour moi il manque de nombreuses autres confrontations. Ce n'est pas 8 éliminations sur 10, mais 12 éliminations sur 13 après avoir fait match nul à l'aller, rien qu'au 21ème siècle :
- en 2002 : Slovan Liberec en 1/8
- en 2003 : Denizlispor en 1/16
- en 2005 : PSV Eindhoven en 1/4
- en 2006 : Milan AC en 1/4
- en 2007 : AS Rome en 1/8
- en 2008 : Man U en 1/8
- en 2009 : FC Barcelone en 1/8
- en 2011 : Real Madrid en 1/8
- en 2014 : Odessa en 1/16 ==> seule qualification de l'OL
- en 2019 : FC Barcelone en 1/8
- en 2022 : West Ham en 1/4
- en 2025 : Man U en 1/4
- en 2026 : Celta Vigo en 1/8
Et même quand on arrive à remporter le match aller, il nous arrive quand même d'être éliminé. Ca été le cas face à Nicosie en 2012 et face au CSKA Moscou en 2018.
C'est quand même une statistique bien triste. Quand on se fait éliminer 12 fois sur 13 après un match nul à l'aller, c'est pas un hasard. Il faut que l'OL fasse un travail mentalement pour que cela ne se reproduise plus.
Pour être plus précis, sur ces 12 éliminations, seules 4 étaient avec match retour à domicile :
- en 2003 : Denizlispor en 1/16
- en 2007 : AS Rome en 1/8
- en 2022 : West Ham en 1/4
- en 2026 : Celta Vigo en 1/8
Mais bon, les deux dernières elles nous ont fait vraiment mal.