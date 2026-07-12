Net vainqueur de ses deux premiers matchs amicaux, l'OL a produit des choses intéressantes contre Mâcon et Saint-Gall. Mais, et c'est logique, le chemin est encore long avant d'être prêt pour la Ligue des champions.

Devant, l'OL se régale. Derrière, c'est plus difficile. Voici le gros résumé des deux premiers amicaux de l'été si vous n'avez pas vu les rencontres face au Mâcon 71 (5-2) et au FC Saint-Gall (6-3). Ces scores, qui se rapprochent davantage d'un set de tennis qu'un résultat habituel pour du football, sont de bons indicateurs. En effet, les Rhodaniens ont livré deux parties assez similaires cette semaine.

Des débuts intéressants avec un premier 11, et un second acte plus poussif avec une autre formation. Entre les deux, quelques bonnes séquences, des trous d'air et des erreurs menant aux buts adverses. Le deuxième point est assez logique, la qualité de jeu étant forcément inégale à cette période de l'année, entre quête d'automatismes et travail physique très important. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ne chôment pas depuis la reprise le 29 juin. L'objectif évidemment de monter en puissance d'ici à début août, lorsqu'arrivera le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

"J'ai aimé l'intensité et l'agressivité mises par l'équipe"

Dans son bilan de samedi, Paulo Fonseca se montrait donc assez satisfait. "Je suis très content. On a fait des choses intéressantes face à un adversaire en fin de préparation (le FC Saint-Gall disputait sa 5e affiche). On affrontait un rival très agressif, un style différent du nôtre avec un pressing en un contre un sur tout le terrain. Principalement en première période, j'ai vu de bonnes choses, soulignait le Portugais. C'était bien de se mesurer à eux pour cette raison, car ce n'est jamais évident. J'ai aimé l'intensité et l'agressivité mises par l'équipe."

Voir Rémi Himbert inscrire deux triplés est évidemment réjouissant. Tout comme d'observer la qualité technique d'un Adil Hamdani. Offensivement, on remarque en tout cas la capacité de l'OL à se procurer des occasions. Les jeunes se montrent décisifs, ce qui est un signe positif pour la suite, bien que ça ne présage de rien. Parmi les autres prestations à ressortir, on peut évoquer Orel Mangala mercredi et Noah Nartey samedi. On attendra les autres sorties de l'été pour juger avec davantage de recul le niveau individuel et collectif des Lyonnais.

Des erreurs défensives individuelles, mais une passivité collective

Cependant, on voit bien que dans un secteur en particulier, l'OL n'est pas au point. Sur les 180 minutes, on a constaté sur certaines séquences des errements individuels et collectifs qui ont coûté des buts. Le staff en a conscience. "On doit encore beaucoup progresser. Défensivement, le gros du problème était individuel, assurait l'entraîneur lusitanien. Ce sont des choses qu'on doit régler, on va en parler et poursuivre le travail. C'est très important pour nous. Les deux premiers buts encaissés l'ont été trop facilement. Mais de manière générale, j'ai apprécié la performance."

De toute manière il ne sert à rien de tirer la conclusion de ces deux confrontations de début de présaison. Désormais, le curseur d'exigence va grimper, avec petit à petit les retours des internationaux. Sachant que Malick Fofana et Khalis Merah manquent également à l'appel. Paulo Fonseca, lui, a prévenu qu'il allait commencer dès mercredi contre le Servette FC à façonner le groupe qui aura l'objectif de qualifier le club pour la Ligue des champions. Les places vont alors valoir de plus en plus cher.