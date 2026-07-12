Actualités
Clinton Mata (OL) face à Saint-Gall (@FC Saint-Gall)

Pour l'OL, la préparation suit son cours, avec du bon, mais encore pas mal de travail

  • par Gwendal Chabas

    • Net vainqueur de ses deux premiers matchs amicaux, l'OL a produit des choses intéressantes contre Mâcon et Saint-Gall. Mais, et c'est logique, le chemin est encore long avant d'être prêt pour la Ligue des champions.

    Devant, l'OL se régale. Derrière, c'est plus difficile. Voici le gros résumé des deux premiers amicaux de l'été si vous n'avez pas vu les rencontres face au Mâcon 71 (5-2) et au FC Saint-Gall (6-3). Ces scores, qui se rapprochent davantage d'un set de tennis qu'un résultat habituel pour du football, sont de bons indicateurs. En effet, les Rhodaniens ont livré deux parties assez similaires cette semaine.

    Des débuts intéressants avec un premier 11, et un second acte plus poussif avec une autre formation. Entre les deux, quelques bonnes séquences, des trous d'air et des erreurs menant aux buts adverses. Le deuxième point est assez logique, la qualité de jeu étant forcément inégale à cette période de l'année, entre quête d'automatismes et travail physique très important. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ne chôment pas depuis la reprise le 29 juin. L'objectif évidemment de monter en puissance d'ici à début août, lorsqu'arrivera le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

    "J'ai aimé l'intensité et l'agressivité mises par l'équipe"

    Dans son bilan de samedi, Paulo Fonseca se montrait donc assez satisfait. "Je suis très content. On a fait des choses intéressantes face à un adversaire en fin de préparation (le FC Saint-Gall disputait sa 5e affiche). On affrontait un rival très agressif, un style différent du nôtre avec un pressing en un contre un sur tout le terrain. Principalement en première période, j'ai vu de bonnes choses, soulignait le Portugais. C'était bien de se mesurer à eux pour cette raison, car ce n'est jamais évident. J'ai aimé l'intensité et l'agressivité mises par l'équipe."

    Voir Rémi Himbert inscrire deux triplés est évidemment réjouissant. Tout comme d'observer la qualité technique d'un Adil Hamdani. Offensivement, on remarque en tout cas la capacité de l'OL à se procurer des occasions. Les jeunes se montrent décisifs, ce qui est un signe positif pour la suite, bien que ça ne présage de rien. Parmi les autres prestations à ressortir, on peut évoquer Orel Mangala mercredi et Noah Nartey samedi. On attendra les autres sorties de l'été pour juger avec davantage de recul le niveau individuel et collectif des Lyonnais.

    Des erreurs défensives individuelles, mais une passivité collective

    Cependant, on voit bien que dans un secteur en particulier, l'OL n'est pas au point. Sur les 180 minutes, on a constaté sur certaines séquences des errements individuels et collectifs qui ont coûté des buts. Le staff en a conscience. "On doit encore beaucoup progresser. Défensivement, le gros du problème était individuel, assurait l'entraîneur lusitanien. Ce sont des choses qu'on doit régler, on va en parler et poursuivre le travail. C'est très important pour nous. Les deux premiers buts encaissés l'ont été trop facilement. Mais de manière générale, j'ai apprécié la performance."

    De toute manière il ne sert à rien de tirer la conclusion de ces deux confrontations de début de présaison. Désormais, le curseur d'exigence va grimper, avec petit à petit les retours des internationaux. Sachant que Malick Fofana et Khalis Merah manquent également à l'appel. Paulo Fonseca, lui, a prévenu qu'il allait commencer dès mercredi contre le Servette FC à façonner le groupe qui aura l'objectif de qualifier le club pour la Ligue des champions. Les places vont alors valoir de plus en plus cher.

    à lire également
    Corentin Tolisso lors d'OL - FC Saint-Gall
    Ligue des champions : le calendrier de l'OL d'ici au troisième tour de qualification

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pour l'OL, la préparation suit son cours, avec du bon, mais encore pas mal de travail 08:40
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    Coupe du monde : l'Argentine de Tagliafico (OL) verra le dernier carré 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - FC Saint-Gall
    Ligue des champions : le calendrier de l'OL d'ici au troisième tour de qualification 11/07/26
    Nicolas Tagliafico (OL) lors d'Argentine - Australie en 8e de la Coupe du Monde 2022
    Coupe du monde 2026 : Tagliafico et l'Argentine pour une place dans le dernier carré 11/07/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    Mercato : malgré la forme d'Himbert, l'OL "a besoin d'un attaquant de haut niveau" 11/07/26
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Mercato : Abner répond aux rumeurs d'un départ de l'OL 11/07/26
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    Le résumé en vidéo de la victoire de l'OL contre le FC Saint-Gall (6-3) 11/07/26
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - FC Saint-Gall (6-3) : Fonseca s'explique sur l'absence de Fofana 11/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL en amical contre le FC Saint-Gall
    Encore porté par Himbert, l'OL s'impose contre le FC Saint-Gall (6-3) 11/07/26
    Florent Sanchez s'est engagé avec Guingamp
    Mercato : après sa bonne saison en National, Sanchez (ex-OL) rebondit en Ligue 2 11/07/26
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL - FC Saint-Gall : Greif de retour dans le onze 11/07/26
    Angel Garcia, défenseur de l'OL
    OL Académie : un très bon cru pour le baccalauréat 2026 11/07/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    Avec deux amicaux en Allemagne, l’OL a sa préparation estivale bouclée 11/07/26
    L'équipe du FC Saint-Gall
    Au moment d'affronter l'OL, Saint-Gall est déjà bien avancé dans sa préparation 11/07/26
    OL - FC Saint-Gall, un deuxième match amical à huis clos au GOLTC 10/07/26
    Mathieu Patouillet est prêté une saison par l'OL à Sochaux
    Matthieu Patouillet (ex-OL) va résilier son contrat avec Al-Hilal 10/07/26
    Rayan Cherki et Pierre Sage lors d'OL - Nice
    Pierre Sage va retrouver des anciens de l'OL en Premier League 10/07/26
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : Julie Swierot prolonge jusqu'en 2029 10/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut