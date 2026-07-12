OL Lyonnes : Giovanna Waksman a repris la course

Arrivée blessée à OL Lyonnes, Giovanna Waksman est de retour sur les terrains. La Brésilienne a recommencé à courir, à un peu plus de deux semaines de la reprise.

Début mars, OL Lyonnes annonçait, un peu à la surprise générale, le recrutement de la jeune Giovanna Waksman. Âgée de 17 ans, elle est arrivée blessée dans le Rhône, victime d'une grave blessure au genou en octobre 2025. Depuis, elle a pris le temps de se soigner, puisqu'elle avait plusieurs mois devant elle afin de reprendre tranquillement avant l'exercice 2026-2027. Elle pourrait faire partie du groupe de Jonatan Giráldez qui attaquera sa préparation dans deux semaines, le 27 juillet. En effet, elle a retrouvé les premières sensations de la course ces derniers jours, comme on peut le voir sur ses réseaux sociaux.

Une des plus belles promesses de la génération 2009

Elle a notamment effectué des tours de terrain au GOLTC. Rappelons que la Brésilienne s'entraînait en salle depuis plusieurs mois avant cette "récompense" de retrouver les terrains. Liée aux Rhodaniennes jusqu'en 2028, la milieu de terrain est considérée comme l'une des plus belles promesses de la génération 2009. À elle désormais de concrétiser toutes ces attentes, même s'il lui faudra assurément du temps pour démontrer toutes ses capacités après ce contretemps qui lui a coûté une saison pleine ou presque.