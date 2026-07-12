Actualités
Giovanna Waksman Costa, recrue d’OL Lyonnes (@OL Lyonnes)

OL Lyonnes : Giovanna Waksman a repris la course

  • par Gwendal Chabas

    • Arrivée blessée à OL Lyonnes, Giovanna Waksman est de retour sur les terrains. La Brésilienne a recommencé à courir, à un peu plus de deux semaines de la reprise.

    Début mars, OL Lyonnes annonçait, un peu à la surprise générale, le recrutement de la jeune Giovanna Waksman. Âgée de 17 ans, elle est arrivée blessée dans le Rhône, victime d'une grave blessure au genou en octobre 2025. Depuis, elle a pris le temps de se soigner, puisqu'elle avait plusieurs mois devant elle afin de reprendre tranquillement avant l'exercice 2026-2027. Elle pourrait faire partie du groupe de Jonatan Giráldez qui attaquera sa préparation dans deux semaines, le 27 juillet. En effet, elle a retrouvé les premières sensations de la course ces derniers jours, comme on peut le voir sur ses réseaux sociaux.

    Une des plus belles promesses de la génération 2009

    Elle a notamment effectué des tours de terrain au GOLTC. Rappelons que la Brésilienne s'entraînait en salle depuis plusieurs mois avant cette "récompense" de retrouver les terrains. Liée aux Rhodaniennes jusqu'en 2028, la milieu de terrain est considérée comme l'une des plus belles promesses de la génération 2009. À elle désormais de concrétiser toutes ces attentes, même s'il lui faudra assurément du temps pour démontrer toutes ses capacités après ce contretemps qui lui a coûté une saison pleine ou presque.

    à lire également
    Selma Bacha lors de Paris FC - OL Lyonnes
    Abonnement "flex" d'OL Lyonnes : voici les 4 matchs compris dans ce nouveau forfait

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes : Giovanna Waksman a repris la course 16:00
    Mercato : l'OL ferait partie des clubs intéressés par Hidemasa Morita 15:10
    Où en est le Servette FC avant d'affronter l'OL ? 14:20
    Selma Bacha lors de Paris FC - OL Lyonnes
    Abonnement "flex" d'OL Lyonnes : voici les 4 matchs compris dans ce nouveau forfait 13:30
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : un premier test de valeur face au Servette FC ? 12:40
    Mercato : Imdad Charifou, non gardé par l'OL, a signé à Guingamp 11:50
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    Abner après OL - FC Saint-Gall (6-3) : "Il y a de l'amélioration" 11:00
    Ballon OL à l'entraînement
    OL - Servette FC : Aurélien Petit garde le sifflet 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renforts 09:25
    Pour l'OL, la préparation suit son cours, avec du bon, mais encore pas mal de travail 08:40
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    Coupe du monde : l'Argentine de Tagliafico (OL) verra le dernier carré 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - FC Saint-Gall
    Ligue des champions : le calendrier de l'OL d'ici au troisième tour de qualification 11/07/26
    Nicolas Tagliafico (OL) lors d'Argentine - Australie en 8e de la Coupe du Monde 2022
    Coupe du monde 2026 : Tagliafico et l'Argentine pour une place dans le dernier carré 11/07/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    Mercato : malgré la forme d'Himbert, l'OL "a besoin d'un attaquant de haut niveau" 11/07/26
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Mercato : Abner répond aux rumeurs d'un départ de l'OL 11/07/26
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    Le résumé en vidéo de la victoire de l'OL contre le FC Saint-Gall (6-3) 11/07/26
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - FC Saint-Gall (6-3) : Fonseca s'explique sur l'absence de Fofana 11/07/26
    Les joueurs de l'OL en amical contre le FC Saint-Gall
    Encore porté par Himbert, l'OL s'impose contre le FC Saint-Gall (6-3) 11/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut