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Lorna Chicha Douvier quitte OL Lyonnes pour Saint-Etienne
Lorna Chicha Douvier quitte OL Lyonnes pour Saint-Etienne

Mercato : Lorna Chicha Douvier quitte OL Lyonnes et rejoint les Vertes

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En fin de contrat stagiaire à OL Lyonnes, Lorna Chicha Douvier avait annoncé son départ d'OL Lyonnes. La jeune milieu n'a pas mis longtemps à rebondir et restera dans la région. Elle a signé son premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Etienne, descendu en Seconde Ligue.

    Le déménagement ne prendra que quelques minutes. Ayant passé de nombreuses saisons du côté de Meyzieu, Lorna Chicha Douvier a quitté le giron lyonnais ces dernières semaines, mais ne va pas aller très loin. Pour la signature de son premier contrat professionnel, la milieu offensive a choisi le club voisin de l'AS Saint-Etienne. Le club stéphanois a en effet annoncé l'arrivée de la joueuse de 20 ans dimanche. Si la durée du contrat n'a pas été dévoilée, c'est donc dans le Forez que le double championne de France avec OL Lyonnes va passer le cap du monde professionnel.

    Non-conservée entre Rhône et Saône, Lorna Chicha Douvier avait toutefois fait ses débuts en Première Ligue avec son club formateur. Trois matchs qui lui ont permis de rafler deux trophées et de goûter au haut niveau. En rejoignant Saint-Etienne, la native de Saint-Martin-d’Hère va découvrir la Seconde Ligue puisque les Vertes n'ont pas réussi à se maintenir en première division la saison dernière.

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    2 commentaires
    1. dede74
      dede74 - lun 13 Juil 26 à 8 h 51

      OOOOOHHHHH, la vilaine ! chez l'ennemi héréditaire 👿

      Bon, on va lui pardonner, elle ne s'éloignera pas trop de chez elle, ça doit l'arranger.

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    2. Avatar
      brad - lun 13 Juil 26 à 9 h 22

      Elle en a profité que Amel ne soit plus là sinon c'était la morale , à l'apparition du calendrier des rencontres elle cochait les dates des duels ASSE-LYON depuis toute petite , lyonnaise dans l'âme....
      Bon après chez les filles on en est pas à la guerre , mais suprématie régionale de mise...

      Signaler

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