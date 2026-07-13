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Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
Khalis Merah lors d’OL – Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Khalis Merah (OL) parmi les nommés au Golden Boy 2026

  • par David Hernandez

    • Lancé dans le grand bain du monde pro la saison passée, Khalis Merah a plutôt bien tenu le choc. À 19 ans, le milieu de terrain fait partie des cent nommés pour le Golden Boy 2026. Ce trophée récompense le meilleur joueur européen de moins de 21 ans.

    Il avait choisi de mettre les bouchées doubles et a été fauché en plein vol. Après une première saison plus que correcte, Khalis Merah avait à cœur de lancer parfaitement sa préparation estivale, conscient de la concurrence qui peut se jouer dans l'entrejeu. Malheureusement, le milieu est sur le flanc depuis deux semaines et va devoir patienter encore jusqu'à la fin du mois pour reprendre avec le groupe de l'OL. Un contretemps pour le natif de Meyzieu sur qui le club place malgré tout beaucoup d'espoirs. Il faut dire que, malgré un gabarit frêle, Merah n'a pas eu froid aux yeux au moment de faire ses débuts en pros la saison passée. S'il a parfois été laissé sur le banc pendant plusieurs matchs par Paulo Fonseca, il s'est largement imposé dans la rotation du milieu. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues sur la scène européenne.

    Endrick également dans la liste

    Comme chaque année, Tuttosport dévoile une liste de cent noms en lice pour décrocher le Golden Boy. En 2026, l'OL est représenté grâce à son jeune joueur formé à l'Académie, alors qu'Endrick fait lui aussi partie des noms. Ce trophée récompense le meilleur joueur évoluant en Europe et qui est âgé de moins de 21 ans. Khalis Merah ne succèdera logiquement pas à des joueurs comme Désiré Doué ou Kylian Mbappé, mais se retrouver dans cette liste est déjà une belle reconnaissance du travail fourni depuis un an. Il est d'ailleurs possible de voter pour le milieu lyonnais en cliquant sur ce lien.

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