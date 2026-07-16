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Abner lors de Strasbourg - OL
Abner lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Touché lors d'OL - Servette, Abner a bien récupéré

  • par David Hernandez

    • Victime d'un coup sur la cheville en deuxième mi-temps contre le Servette, Abner a boité bas pendant quelques minutes. Paulo Fonseca ne se voulait pas alarmant et la présence de latéral de l'OL à l'entraînement ce jeudi le confirme.

    On a bien cru que le match d'Abner contre le Servette allait s'arrêter plus vite que prévu. Ayant remplacé Mohamed Ouédraogo dans une gestion des minutes voulue par Paulo Fonseca, le latéral gauche a connu un petit pépin physique sur une longue course finie dans le gazon après une conduite de balle mal maitrisée. Seulement, après cette chute, le Brésilien a semblé diminué, poussant même l'arbitre à interrompre temporairement le jeu sur un six-mètres de l'OL. Se touchant la cheville, Abner n'a pas souhaité l'intervention médicale, mais a boité bas pendant quelques minutes.

    Fofana et Merah, seuls blessés

    Paulo Fonseca a envoyé Melvyn Otobo à l'échauffement, mais le jeune défenseur n'est finalement jamais rentré. Abner a tenu bon et son coach a tenu à rassurer après la victoire 2-1. "Je pense qu'Abner va bien. Nous n'avons pas de problème de blessure." Le souci physique était en effet moindre puisque l'international auriverde a bien participé à l'entraînement ce jeudi du côté du GOLTC. Hormis Malick Fofana et Khalis Merah, l'OL est donc plutôt épargné en ce début de préparation.

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