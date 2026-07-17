Dernier test pour le Slavia Prague contre l'OL

L'OL se mesurera encore à une équipe plus avancée dans sa préparation. Le Slavia Prague reprendra son championnat la semaine prochaine.

Après le Mâcon 71 (5-2), le FC Saint-Gall (6-3) et le Servette FC (2-1), l'OL affrontera le Slavia Prague pour son quatrième amical. Rendez-vous samedi en Allemagne pour ce nouveau duel de la préparation lyonnaise. Et pour la troisième fois, l'équipe face aux Rhodaniens sera plus avancée dans sa présaison. Et largement, car les Tchèques n'ont plus qu'une semaine avant la reprise du championnat. Ils ont déjà disputé cinq rencontres cet été.

Le champion de Tchéquie a repris un peu de confiance

Mais le dernier champion de Tchéquie n'est a priori pas très en confiance, avec deux défaites pour une seule victoire. Il a démarré par un nul contre le Dynamo Kiev le 20 juin (1-1), avant de perdre 2 à 1 le 1er juillet contre le FC Sellier & Bellot Vlašim, qui évolue en deuxième division tchèque. La formation de Jindřich Trpišovský a ensuite bataillé contre le Wieczysta Kraków (2-2), avant de remporter sa première affiche le 12 juillet en battant le MFK Ružomberok (3-0), pensionnaire de première division slovaque.

Rien de très emballant donc. Mais la différence athlétique pourrait se faire ressentir samedi (19 heures). Surtout que la partie se disputera en deux périodes de 60 minutes. Ce sera en tout cas l'occasion pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers de poursuivre leur montée en puissance physique, eux qui ont moins de trois semaines maintenant avant de renouer avec la compétition.