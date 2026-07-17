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Le Slavia Prague (@DR)

Dernier test pour le Slavia Prague contre l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • L'OL se mesurera encore à une équipe plus avancée dans sa préparation. Le Slavia Prague reprendra son championnat la semaine prochaine.

    Après le Mâcon 71 (5-2), le FC Saint-Gall (6-3) et le Servette FC (2-1), l'OL affrontera le Slavia Prague pour son quatrième amical. Rendez-vous samedi en Allemagne pour ce nouveau duel de la préparation lyonnaise. Et pour la troisième fois, l'équipe face aux Rhodaniens sera plus avancée dans sa présaison. Et largement, car les Tchèques n'ont plus qu'une semaine avant la reprise du championnat. Ils ont déjà disputé cinq rencontres cet été.

    Le champion de Tchéquie a repris un peu de confiance

    Mais le dernier champion de Tchéquie n'est a priori pas très en confiance, avec deux défaites pour une seule victoire. Il a démarré par un nul contre le Dynamo Kiev le 20 juin (1-1), avant de perdre 2 à 1 le 1er juillet contre le FC Sellier & Bellot Vlašim, qui évolue en deuxième division tchèque. La formation de Jindřich Trpišovský a ensuite bataillé contre le Wieczysta Kraków (2-2), avant de remporter sa première affiche le 12 juillet en battant le MFK Ružomberok (3-0), pensionnaire de première division slovaque.  

    Rien de très emballant donc. Mais la différence athlétique pourrait se faire ressentir samedi (19 heures). Surtout que la partie se disputera en deux périodes de 60 minutes. Ce sera en tout cas l'occasion pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers de poursuivre leur montée en puissance physique, eux qui ont moins de trois semaines maintenant avant de renouer avec la compétition.

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    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 17 Juil 26 à 13 h 08

      Là ça va être dur de ne pas perdre , surtout qu'il nous manque Taglia et Moussa , et qu'AMN continue à nous plomber derrière .

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    2. Avatar
      Poupette38 - ven 17 Juil 26 à 13 h 51

      Je suis le youtubeur, assez connu ("Pavelito" lalala), mais je ne citerais pas son nom 😉.
      Il était à Bourgoin mercredi pour assister à notre match contre le Servette .
      Il était assez proche de P. Fonseca, il l'entendait donner ses consignes pour corriger les erreurs de placement etc .... et sur une phase défensive, il s'adresse à AMN, "viens marquer ton joueur", et qu'à répondu Ainsley ? ..... NON
      Incroyable non ?

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      1. Mimoun
        Mimoun - ven 17 Juil 26 à 13 h 58

        Non

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      2. Juni38
        Juni38 - ven 17 Juil 26 à 13 h 58

        je ne comprends pas ce qui se passe avec Amn ; ça fait un moment qu'il se dispute avec Fonseca mais il continue à le faire jouer ( un peu obligé sans doute car il reste un joueur de l'effectif et avec un salaire qui n'est pas des moindres ! ) .
        Les deux hommes ne s'entendent pas et il vaudrait mieux qu'Amn trouve un autre club pour le bien de tous .

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