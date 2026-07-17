OL : les premiers choix autour d'Otobo et De Carvalho

Mercredi à Bourgoin, deux joueurs de champ n'ont pas participé au match face au Servette FC : Melvyn Otobo et Mathys De Carvalho. Une première indication sur la hiérarchie à leur poste.

C'est le lot de toutes les présaisons. Au début, chaque joueur a du temps de jeu. Puis, petit à petit, le groupe se resserre. Et cet été, il faut en plus compter sur les retours des mondialistes. Dans un groupe aujourd'hui assez étoffé avec deux voire trois éléments par poste, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mercredi contre le Servette FC (2-1), Melvyn Otobo et Mathys De Carvalho en ont fait les frais.

Nuamah et Niakhaté bientôt de retour, du temps de jeu en moins pour d'autres

Le défenseur et le milieu de terrain n'ont pas disputé une seule minute de la troisième rencontre amicale de l'été pour l'OL. À la 60e, c'est Tanner Tessmann qui est entré à la place de Clinton Mata dans l'axe. Dans l'entrejeu, la reprise de Pavel Šulc a modifié les rotations. Et au jeu des chaises musicales, c'est l'international U20 portugais qui a perdu. Avec le stage en Allemagne et les deux rencontres à venir contre le Slavia Prague (18/07) et Wolfsburg (24/07), l'effectif pourrait encore se resserrer. Ernest Nuamah revient, puis ce sera au tour de Moussa Niakhaté.

Certains vont donc voir leur temps de jeu diminuer au fur et à mesure que la période estivale avance. Chez les gardiens par exemple, on imagine que ce sera difficile de se montrer pour Lassine Diarra et Justin Bengui, derrière Rémy Descamps et Dominik Greif. Les deux jeunes portiers n'ont pas disputé les deux dernières parties.