OL : après trois amicaux, quel Lyonnais a le plus joué ?

Une première tendance se démarque après trois matchs amicaux pour l'OL. Un 11, ou du moins une quinzaine de joueurs, se disputeront les places de titulaires pour le Q3 de Ligue des champions en août.

On sait qu'il faut rarement tirer des conclusions des matchs amicaux. Cependant, Paulo Fonseca a prévenu que le groupe allait se resserrer au fur et à mesure de la préparation. Lors des deux premières affiches, le Portugais et son staff ont donné 45 minutes à tout le monde ou presque. Chez les joueurs de champ, Melvyn Otobo et Mathys De Carvalho ont dû se partager les miettes, puis n'ont pas été utilisés contre le Servette FC mercredi (2-1).

Des premières indications en vue de la Ligue des champions

Une première indication pour le groupe qui participera au 3e tour des qualifications à la Ligue des champions. Car lors de la dernière rencontre face aux Suisses, plusieurs éléments ont eu droit à une heure de jeu, voire davantage pour le capitaine Corentin Tolisso. C'est lui qui est resté sur le terrain le plus longtemps sur cette première moitié de présaison. Derrière, des garçons comme Ruben Kluivert, Clinton Mata, Rémi Himbert ou encore Julien Duranville et Kaïl Boudache ont pu se montrer.

Mais avec les retours progressifs de Pavel Šulc, qui a eu le droit à 20 minutes contre les Genevois, d'Ernest Nuamah, de Moussa Niakhaté et de Nicolas Tagliafico, les cartes seront rebattues. En attendant, 25 membres de l'effectif ont participé à au moins un duel estival. Sachant qu'il manque aussi à l'infirmerie Khalis Merah et Malick Fofana. Soit un effectif de 31 footballeurs (avec Lassine Diarra) à l'heure actuelle.

Les temps de jeu joueur par joueur :