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Les joueurs de l'OL en amical contre le FC Saint-Gall
Les joueurs de l’OL en amical contre le FC Saint-Gall (@OetL)

Une première opposition entre l'OL et le Slavia Prague

  • par Gwendal Chabas

    • En fouillant dans les archives, on ne trouve pas de trace de confrontation officielle entre l'OL et le Slavia Prague. Les deux clubs ne se sont jamais affrontés.

    Ce sera une belle opposition pour l'OL face au champion de Tchéquie 2026. Samedi à 19 heures, Paulo Fonseca et ses hommes défient le Slavia Prague, qui remettra sa couronne en jeu à partir de la semaine prochaine. Une dernière sortie avant le début des choses sérieuses pour le groupe de Jindřich Trpišovský, tandis que les Lyonnais sont au milieu de leur préparation. Cette affiche de deux fois 60 minutes sera en plus une première entre les deux équipes.

    L'OL a beaucoup croisé le Sparta

    Elles ne se sont jamais croisées lors d'une compétition officielle. Et nous ne retrouvons pas la trace d'un duel amical entre elles dans les archives du site OL passé présent. Un premier rendez-vous donc, alors que les Rhodaniens ont déjà affronté à de nombreuses reprises les voisins du Sparta. Six fois au total, en Ligue des champions et en Ligue Europa.

    En revanche, et comme nous l'expliquions dans cet article, Paulo Fonseca et Jindřich Trpišovský ont déjà vécu deux rencontres l'un contre l'autre. Mais c'était il y a plus de 10 ans maintenant, en 2015, lors de la phase de poules de C3.

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