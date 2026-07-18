Et si Aouar recroisait la route de l’OL le 29 juillet prochain ?

En Arabie saoudite depuis deux saisons, Houssem Aouar se rapproche plus que jamais d'un départ et d'un retour en Europe. L'ancien milieu de l'OL aurait trouvé un accord avec le Real Betis, que le club lyonnais affrontera le 29 juillet prochain à Cadix.

Un retour en Europe pour Houssem Aouar ? C'est en tout cas ce qui semble se tramer pour le milieu de terrain d'après plusieurs sources d'Espagne et du Moyen-Orient. Ayant rejoint le club saoudien d'Al-Ittihad, il y a deux saisons, ce qui lui a permis d'évoluer avec Karim Benzema, l'international algérien serait de plus en plus proche de retrouver le Vieux Continent. Le Fennec aurait trouvé un accord avec le Real Betis, qui doit désormais s'entendre avec son homologue d'Arabie saoudite. Un transfert d'environ cinq millions d'euros serait en discussion entre les deux clubs.

Un transfert estimé à cinq millions d'euros

À 28 ans, le Betis représenterait une belle opportunité pour Houssem Aouar. Le club andalou reste un club au projet ambitieux, même si loin des mastodontes de la Liga. Mais la Ligue des champions sera au rendez-vous en 2026-2027 et cela compte forcément. Si rien n'a encore été officialisé, le milieu pourrait bien retrouver son club formateur qu'est l'OL dans les prochains jours. En effet, le Real Betis et l'OL s'affrontent le 29 juillet prochain à Cadix dans le cadre du Trofeo Ciudad de La Línea.