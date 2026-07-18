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Houssem Aouar (OL)
Houssem Aouar (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Et si Aouar recroisait la route de l’OL le 29 juillet prochain ?

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • En Arabie saoudite depuis deux saisons, Houssem Aouar se rapproche plus que jamais d'un départ et d'un retour en Europe. L'ancien milieu de l'OL aurait trouvé un accord avec le Real Betis, que le club lyonnais affrontera le 29 juillet prochain à Cadix.

    Un retour en Europe pour Houssem Aouar ? C'est en tout cas ce qui semble se tramer pour le milieu de terrain d'après plusieurs sources d'Espagne et du Moyen-Orient. Ayant rejoint le club saoudien d'Al-Ittihad, il y a deux saisons, ce qui lui a permis d'évoluer avec Karim Benzema, l'international algérien serait de plus en plus proche de retrouver le Vieux Continent. Le Fennec aurait trouvé un accord avec le Real Betis, qui doit désormais s'entendre avec son homologue d'Arabie saoudite. Un transfert d'environ cinq millions d'euros serait en discussion entre les deux clubs.

    Un transfert estimé à cinq millions d'euros

    À 28 ans, le Betis représenterait une belle opportunité pour Houssem Aouar. Le club andalou reste un club au projet ambitieux, même si loin des mastodontes de la Liga. Mais la Ligue des champions sera au rendez-vous en 2026-2027 et cela compte forcément. Si rien n'a encore été officialisé, le milieu pourrait bien retrouver son club formateur qu'est l'OL dans les prochains jours. En effet, le Real Betis et l'OL s'affrontent le 29 juillet prochain à Cadix dans le cadre du Trofeo Ciudad de La Línea.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      Interol - sam 18 Juil 26 à 14 h 29

      250ke d'indemnité à la formation pour l'ol. On en parle jamais dans les balances de transfert de ces montants, mais ça fait a chaque fois un billet pour l'ol en fin de mercato. C'est simple, c'est 5% du transfert pour un joueur qui a sa formation complète à l'ol (sinon c'est partagé avec les autres clubs ayant participé à la formation jusqu'au 21 ans) + une autre contribution si le joueur a moins de 23 ans. Si Barcola part pour 100me, ça fera dans les 5me...

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      1. Avatar
        fandelol - sam 18 Juil 26 à 14 h 40

        Alors pour info, les indemnités de formation sont valables jusqu'à 23 ans. Donc pour Aouar ça fait bien longtemps que c'est terminé.

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    2. OLVictory
      OLVictory - sam 18 Juil 26 à 14 h 31

      C'est qui Aouar, je ne connais pas ce type !

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    3. Avatar
      fandelol - sam 18 Juil 26 à 14 h 40

      Etonné par cette info, je le pensais un peu perdu niveau foot. Mais plutôt content pour lui.

      Signaler

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