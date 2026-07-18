OL : du positif dans l'évolution de Khalis Merah

Présent à Bourgoin mercredi pour encourager ses coéquipiers, Khalis Merah est sur le chemin du retour à l'OL. Bien qu'il ne participera pas au stage en Allemagne, le milieu récupère plus vite que prévu.

Preuve que son changement de statut n'a pas influé sur la personne qu'il était et qu'il est toujours, Khalis Merah gambadait tranquillement dans les allées du stade Pierre-Rajon mercredi en début de soirée. Alors qu'il pourrait désormais faire profil bas et s'enfermer dans l'un des salons du stade berjallien, le milieu de terrain était au milieu de la foule pendant que ses coéquipiers préparaient leur troisième match de préparation face au Servette FC (2-1). Cela lui a logiquement valu quelques nombreux arrêts pour multiplier les photos et signatures de maillots, mais le gamin de Meyzieu s'est prêté à l'exercice avec le sourire, peut-être aussi heureux de voir qu'il est à présent un joueur qui compte chez les supporters de l'OL.

Assez en forme pour la Ligue des champions ?

Forcément, l'évolution de sa blessure a donné lieu à quelques interrogations et il a tenu à rassurer ceux qui s'inquiétaient de son état. Touché à la cheville gauche dès le deuxième entraînement de la préparation estivale, Khalis Merah n'a plus de botte médicale depuis une semaine. Il marche normalement et le processus a pris un peu d'avance sur ce qui était initialement prévu, comme avancé par nos confrères de L'Équipe. S'il ne prendra pas part au stage en Allemagne et que sa préparation reste tronquée, Merah peut espérer être disponible pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions le 4 ou 5 août prochain. Même avec seulement deux semaines d'entrainement dans les jambes.