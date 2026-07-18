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Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato - Ligue des champions : l'OL a jusqu'au 30 juillet pour trouver son numéro 9

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Désirant recruter un attaquant de pointe, l'OL aimerait pouvoir en disposer pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Il faudra pour cela le recruter avant le 30 juillet, date de la transmission de la liste des joueurs qualifiés pour ce tour.

    C'est un dossier qui traîne en longueur. Néanmoins, la direction de l'OL a montré par le passé qu'elle ne voulait pas se précipiter pour ne pas faire d'erreur. Seulement, la question du numéro 9 va encore occuper les conversations, comme ce fut le cas l'été dernier. Avec Endrick et Roman Yaremchuk repartis à l'issue de leur prêt, l'OL se retrouve avec uniquement Pavel Šulc et le jeune Rémi Himbert aux avant-postes. Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe sont bien là, mais les deux attaquants ont vocation à mettre les voiles en prêt durant l'été. Il faut donc recruter et pour le moment, c'est plutôt le calme plat. Des noms sont plus ou moins associés à la formation lyonnaise, mais cela n'a débouché sur rien pour le moment.

    La forme d'Himbert va-t-elle pousser l'OL à ne pas se précipiter ?

    Si le mercato ferme début septembre et qu'il reste donc du temps, Paulo Fonseca aimerait bien disposer d'une arme offensive supplémentaire très rapidement. En ligne de mire, le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Il reste moins de vingt jours d'ici à ce rendez-vous européen et le temps presse ainsi. D'autant plus que l'OL doit fournir une liste de joueurs qualifiés quelques jours avant le match aller. Si le club septuple champion de France veut compter sur un autre attaquant, il va devoir le recruter avant le 30 juillet, date de la transmission de cette liste.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Monark - sam 18 Juil 26 à 9 h 45

      Parmi tous les dossiers évoqués par la presse sportive, je pense que celui qui a les meilleures chances d’aboutir, avant cette échéance, est celui du slovaque évoluant dans le championnat polonais. Tomas Bobcek .A condition qu’on puisse swapper avec un départ à 8M€ : AMN , Abner

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