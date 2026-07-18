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Johanna Rytting Kaneryd, nouvelle joueuses d'OL Lyonnes
Johanna Rytting Kaneryd, nouvelle joueuses d’OL Lyonnes

Rytting Kaneryd (OL Lyonnes) : "Schelin est une source d'inspiration"

  • par David Hernandez

    • Nouvelle recrue d’OL Lyonnes, Johanna Rytting Kaneryd vient renforcer une secteur offensif qui a perdu Kadidiatou Diani. La Suédoise, transfuge de Chelsea, se montre ambitieuse.

    Certaines font le choix de quitter la France pour l’Angleterre. D’autres choisissent de faire le chemin inverse. Depuis un peu plus d’une semaine, Johanna Rytting Kaneryd a quitté Chelsea et porte désormais le maillot d’OL Lyonnes. A 29 ans, la Suédoise s’offre un nouveau challenge après une dernière saison compliquée à Londres. Cela ne l’empêche pas de se montrer ambitieuse. "J’ai vite compris que c’était une équipe ambitieuse et un club avec une forte culture de la gagne. C’est pour ça que je suis là. Je veux remporter le plus de trophées possibles", a-t-elle déclaré à son arrivée.

    "Tout le monde connaît Schelin en Suède"

    En débarquant à Décines, Rytting Kaneryd ne débarquera pas en terres inconnues à la rentrée prévue le 27 juillet prochain. Pouvant compter sur Elma Juntilla Nelhage, autre Suédoise déjà présente à OL Lyonnes, mais aussi Ashley Lawrence "avec qui j’ai joué à Chelsea", la joueuse offensive compte bien s’acclimater rapidement. Et suivre les traces d’une illustre attaquante de son pays qui a fait le bonheur du club lyonnais : Lotta Schelin. "C’est une légende au pays et je sais qu’elle a eu une belle carrière ici. C’est une source d’inspiration. Je suis juste contente de pouvoir être ici et de faire de mon mieux." Avec le départ de Kadidiatou Diani, une place se libère sur les ailes, même si la concurrence s’annonce toujours rude.

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