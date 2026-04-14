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Corentin Tolisso lors de Celta - OL
Corentin Tolisso lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

OL : Corentin Tolisso sportif régional de l'année ?

  • par Gwendal Chabas

    • Les journalistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes voteront prochainement pour le sportif local de l'année. Corentin Tolisso fait partie des quatre finalistes.

    Peut-il prétendre au trophée UNFP du meilleur joueur à la fin de la saison ? Cela paraît assez difficile à croire, malgré ses 12 buts lors de l'exercice 2025-2026. Néanmoins, Corentin Tolisso se consolera sûrement si l'OL achève ce cru de Ligue 1 à une place européenne. Sachant qu'auparavant, il pourrait recevoir une distinction.

    Le 28 avril prochain, lors d'une cérémonie, les journalistes membres de l'UJSF Rhône-Alpes éliront le sportif régional masculin de l’année. Quatre finalistes faisant la fierté de la collectivité Auvergne-Rhône-Alpes seront à la lutte pour cette récompense.

    Un traileur, un nageur et un hockeyeur face à lui

    Le capitaine de l'Olympique lyonnais en fait partie. Pour ce scrutin, il sera opposé à Yohann Ndoye-Brouard, né à Chambéry et aujourd'hui licencié au club des Dauphins d'Annecy. L'été passé, il a remporté trois médailles aux championnats du monde en grand bassin.

    Dans la liste, nous retrouvons également Frédéric Tranchand, natif de la Loire, traileur de haut niveau et même champion du monde de la discipline en septembre 2025. Enfin, le Canadien Christophe Boivin concourt également, lui qui est hockeyeur chez les Bruleurs de Loups de Grenoble. Il dispute actuellement la finale de la Ligue Magnus contre Bordeaux.

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