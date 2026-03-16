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Didier Digard entraîneur du Havre
Didier Digard entraîneur du Havre (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Digard après Le Havre - OL (0-0) : "On aurait pu mener au score"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ayant fait le dos rond après l’exclusion de Zagadou, Le Havre a malgré tout donné du fil à retordre à l’OL. Didier Digard regrettait presque de ne pas avoir ouvert le score en première mi-temps.

    Un brin d’efficacité en plus et Paulo Fonseca aurait été complètement comblé dimanche en début de soirée. Estimant n’avoir rien à reprocher à ses joueurs, l’entraîneur de l’OL regrettait malgré tout les occasions ratées en première période. À l’image d’Endrick qui a buté par trois fois sur Diaw, la formation lyonnaise a pêché dans le dernier geste. Seulement, ce constat, Le Havre l’a également fait de son côté.

    Plutôt bien lancé dans sa course au maintien, le HAC aurait bien aimé prendre deux points supplémentaires pour assurer quasiment définitivement sa place dans l’élite. Il aurait fallu pour cela que les montants ne soient pas sortants. À deux reprises, Sofiane Boufal et Loïc Nego ont été à deux doigts de surprendre Rémy Descamps. Mais, il était écrit que cette rencontre se terminerait sans but (0-0). "A la mi-temps, avec plus de conviction, je suis persuadé qu’on aurait pu mener au score", regrettait Didier Digard.

    "Pas eu l'impression d'avoir souffert"

    Finalement, Le Havre a surtout dû faire le dos rond après l’exclusion de Zagadou dès la 55e minute. Une infériorité numérique qui aurait pu compliquer la tâche des Normands. Mais face au manque de génie de l’OL, Didier Digard a eu "l’impression qu’on n’a pas vraiment souffert. Les Lyonnais ont certes eu des opportunités à 11 contre 10, mais on a tiré tous dans le même sens." S’il aurait aimé prendre les trois points à onze contre onze, Digard se contente finalement de ce point du nul en infériorité numérique.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 16 Mar 26 à 11 h 20

      En même temps ça reste une bonne opération pour eux ce point pris : ils ont quasiment assurés leur maintien avec 8 points d'avance a 8 journées de la fin

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