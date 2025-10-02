OL Académie : Kelyan Yahia va représenter la Tunisie

Parmi belles promesses de l’OL Académie, Kelyan Yahia a fait un choix pour la suite de sa carrière internationale. Ayant le choix entre plusieurs sélections, le défenseur représentera finalement la Tunisie.

Il franchit petit à petit les étapes au sein de l’OL Académie. Débarqué en 2022 chez les U17 en provenance de la région parisienne, Keylan Yahia n’a pas mis longtemps à se forger une réputation de joueur prometteur à Meyzieu. Alternant entre les U19 et la réserve la saison passée, le défenseur fait partie des joueurs sur lesquels va compter Gueïda Fofana cette saison. Preuve de cette confiance, le natif d’Aubervilliers a porté le brassard de capitaine sur certains matchs de ce début d’exercice. A 19 ans, Kelyan Yahia n’a pas encore goûté au groupe professionnel, mais ses performances au sein de l’Académie ne sont pas passées inaperçues. Que ce soit pour les clubs, mais aussi les sélections.

Ayant la possibilité de représenter plusieurs pays grâce à ces liens parentés, Yahia a fait un premier choix. Plutôt que la France, le Maroc ou l’Algérie, le défenseur a répondu positivement à l’appel de la Tunisie. Il représentera les Aigles de Carthage dans les prochains jours, avec d’abord des débuts au sein des U23, comme l’annonce la presse tunisienne. Seule une cape en compétition officielle chez les A l’empêchera de changer de nationalité sportive.