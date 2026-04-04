OL : Orel Mangala n'a pas renoncé à la Coupe du monde

Revenu de blessure deux semaines avant la trêve, Orel Mangala semble avoir retrouvé toute son intégrité physique. Il espère maintenant monter en puissance en vue du Mondial.

Rudi Garcia fera-t-il appel aux deux Belges de l'OL pour la Coupe du monde cet été ? Le sélectionneur des Diables Rouges aurait sans doute aimé les observer en mars durant la trêve, mais ni Malick Fofana, ni Orel Mangala n'étaient aptes pour le dernier rassemblement avant la liste tant attendue. Et pour cause, l'un devait passer sur le billard, l'autre sortait à peine de l'infirmerie.

Absent quasiment toute la première partie de saison, le milieu de terrain a ensuite alterné entre présence et absence depuis janvier. Juste avant la coupure, il était néanmoins revenu depuis deux semaines, en étant même titulaire contre Le Havre (0-0) et Monaco (1-2).

"Beaucoup de frustration"

De quoi lui redonner le sourire. "Ça fait du bien d’avoir plus de temps de jeu en ce moment. C’est quelque chose que j’attendais depuis plusieurs mois. J’ai dû me battre, j’ai connu des périodes compliquées, avec des arrêts, des reprises. Aujourd’hui, je suis content de pouvoir enchaîner", confiait-il vendredi.

Lors de cette période, qui précédait déjà un très long passage loin des terrains après une rupture du ligament croisé, le footballeur de 28 ans a souvent déchanté. "Il n’y avait pas de doute, mais beaucoup de frustration, expliquait-il. On travaille longtemps pour revenir, on ressent quelque chose, puis on doit s’arrêter à nouveau. C’était beaucoup d’allers-retours. Maintenant, j’espère que tout ça est derrière moi et que je pourrai aider l’équipe jusqu’à la fin."

"Tant que je suis en forme, j’ai le droit de rêver"

Est-ce que cette fin d'exercice peut lui permettre de renouer avec la Belgique en vue du Mondial ? C'est toute la question, alors que sa dernière cape remonte à novembre 2024. "Tant que je suis en forme, j’ai le droit de rêver. Le plus important, c’est d’enchaîner ici à Lyon. Ensuite, le sélectionneur fera ses choix. Mais c’est clairement un objectif, a déclaré Orel Mangala. Je ne pense pas que l’opportunité soit passée. C’est vrai que le timing n’a pas été favorable, mais il reste encore du temps. Il reste sept matchs, et on peut faire beaucoup de choses d'ici là."

La course contre la montre est donc lancée. Il la partage avec son compère Malick Fofana. L'ailier part néanmoins de plus loin, puisqu'il est sur le flanc pour "deux à trois semaines" de plus. "Oui, bien sûr. On sait que la sélection nationale est un objectif. On partage cette ambition, avouait-il. On pense tous les deux à la Coupe du monde, c’est l’ambition d’un joueur de football." Elle passera par une fin d'exercice en boulet de canon avec l'OL.