Plus de 630 000 téléspectateurs ont regardé la partie entre OL Lyonnes et Wolfsburg jeudi. Le record de la Chaîne L'Équipe pour un match de football féminin.

Le suspense a bien aidé, comme l'absence d'une autre rencontre de cette envergure dans le même temps. Jeudi, le quart de finale retour entre OL Lyonnes et Wolfsburg a fait le bonheur de Jonatan Giráldez et de son groupe. Mais aussi de la Chaîne L'Équipe. Car le diffuseur a réalisé une superbe audience lors de cette affiche gagnée par les Rhodaniennes durant la prolongation (4-0).

6e meilleure audience de la soirée

Retransmise en clair, la partie a attiré 632 000 téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 900 000 au meilleur de la soirée. Il s'agit tout simplement du meilleur résultat du média pour une rencontre féminine. Avec ce score, il arrive en deuxième position de la TNT sur l'ensemble du public. C'est aussi le sixième total sur l'ensemble des chaînes nationales.

Les Lyonnaises feront-elles encore mieux au prochain tour ? Leur rival sera en tout cas sur le papier "meilleur" que les Allemandes. Il s'agit tout simplement du champion d'Europe en titre, Arsenal, qui avait éliminé Wendie Renard et ses coéquipières au même stade l'an dernier. Les demi-finales seront également diffusées sur L'Équipe, les 25/26 avril et 2/3 mai. Avec au bout, un ticket pour la finale.