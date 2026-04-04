Plus de 630 000 téléspectateurs ont regardé la partie entre OL Lyonnes et Wolfsburg jeudi. Le record de la Chaîne L'Équipe pour un match de football féminin.
Le suspense a bien aidé, comme l'absence d'une autre rencontre de cette envergure dans le même temps. Jeudi, le quart de finale retour entre OL Lyonnes et Wolfsburg a fait le bonheur de Jonatan Giráldez et de son groupe. Mais aussi de la Chaîne L'Équipe. Car le diffuseur a réalisé une superbe audience lors de cette affiche gagnée par les Rhodaniennes durant la prolongation (4-0).
6e meilleure audience de la soirée
Retransmise en clair, la partie a attiré 632 000 téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 900 000 au meilleur de la soirée. Il s'agit tout simplement du meilleur résultat du média pour une rencontre féminine. Avec ce score, il arrive en deuxième position de la TNT sur l'ensemble du public. C'est aussi le sixième total sur l'ensemble des chaînes nationales.
Les Lyonnaises feront-elles encore mieux au prochain tour ? Leur rival sera en tout cas sur le papier "meilleur" que les Allemandes. Il s'agit tout simplement du champion d'Europe en titre, Arsenal, qui avait éliminé Wendie Renard et ses coéquipières au même stade l'an dernier. Les demi-finales seront également diffusées sur L'Équipe, les 25/26 avril et 2/3 mai. Avec au bout, un ticket pour la finale.
Heureusement que la chaîne l'équipe est là, et en plus sans être entre les mains d'un miliardaire malsain.
Ouai ça m'a fait bizarre de regarder du foot sans avoir à passer par un site de stre*ming haha
D'ailleurs L'Equipe entre le biathlon, le ping pong et le foot européen féminin, ça commence à être vraiment pas mal le programme !
C'est encourageant pour la chaîne l'Equipe, qui retransmettra, peut-être, les deux matchs des 1/2.
Ils les retransmettent bien, oui ! Je ne sais pas si cela aurait été le cas si l'OL ne s'était pas qualifié, mais ce sera bien retransmis. Et c'est super. On pourra voir une équipe de nullardes toutes à vendre l'été prochain qui ne sait rien gagner et qui est très en deçà de tout le monde en Europe !
Salut dede,
Ben dis donc, t'as pas lu l'article jusqu'au bout ! 😜
Ou alors, Gwendal est un petit malin, et a l'a rajouté après coup ....🤔
Salut Dédé,
Je n'étais pas revenu sur ce fil mais, j'avais bien lu l'article et Gwendal ayant trouvé l'info, l'a ajouté ! il ne devait pas être dans un bon jour car il a mis l'article sur la Gambardella chez les filles ! 😀
Sauf si je n'ai rien compris !
Par contre mea culpa, ce n'est pas Gwendal qui s'est trompé, c'est ELOHAN LATTA
Un p'tit jeunot qui débute dans la rédaction ?
Je te sens bien aigri sur ta dernière ligne !
Tu viens sur un forum en pensant que tous vont se ranger derrière tes points de vue ?
Je n'ai pas de chouchou parmi l'effectif , j'essaie d'être le plus objectif possible surtout dans l'instant du match , si une joueuse a été en dessous de tout je le dis comme je dirais le week end prochain si elle règne sur son match .
Pour les " nullardes " qui risquent de partir, j'en vois c'est sûr , la direction ne pourra pas garder l'effectif d'aujourd'hui et accumuler les arrivantes que Gigi réclamera car celles arrivées en début de saison n'étaient pas de son ressort.
C'est la loi d'un club de renouveler.
Ta copine Ada sur le dernier match n'a rien à se reprocher niveau combat et collectif , après on peut toujours attendre ce que l'on attend d'une 9 . Chez les garçons le forum ne fait pas de sentiment , demande à Satriano ou Yaremchuck , ils te diront.....
Tu te sens visé ? Désolé mon cher brad mais tu n'es pas le sujet principal de mes messages ! Je fais principalement référence aux réseaux sociaux, et au catastrophisme ambiant autour de cette équipe. Ici, les gens sont très mesurés et plutôt optimistes, ce qui est sympa pour échanger, sauf le fameux Hannibal LectOL qui ne sait pas compter.
123.....non non je ne me sentais pas visé , mais depuis que je fréquente les forums surtout à L'equipe , je me fais une idée de ce que tu lis , parce que les détracteurs pour l'OL y en a et il y en a eu , c'est pourquoi je te dis mon état d'âme face aux commentaires , je pose ma com sans penser à froisser qui que ce soit , après si un répond a celle ci on échange les points de vue tant que ça reste sportif sinon gare a ceux qui osent s'aventurer sur un terrain glissant ......un coucou à JP07160 qui depuis a du changé son pseudo.