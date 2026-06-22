OL Lyonnes : Rachel Saïdi va évoluer dans son rôle

Arrivée à OL Lyonnes la saison passée, Rachel Saïdi va voir son rôle évoluer. Ayant la double casquette de directrice de la formation et d'entraîneure U19, elle va délaisser le costume de coach.

C'est une première saison pour le moins réussie. Débarquée dans la capitale des Gaules pour prendre la suite de Laurie Dacquiny, Rachel Saïdi a connu un premier exercice riche en émotions et en succès. Malgré son poste de directrice de l'Académie féminine, l'ancienne coach du LOSC avait gardé un pied sur le terrain, en qualité d'entraîneure des U19 d'OL Lyonnes. Grâce à une finale de championnat gagnée contre le PSG, elle a décroché le titre de championne de France de la catégorie il y a quelques semaines. Une fin en apothéose, avant de se tourner définitivement vers son rôle de directrice.

La formation, un pilier du projet OL Lyonnes

Comme elle l'a affirmé à nos confrères du Progrès, Saïdi va délaisser sa casquette de coach pour se concentrer à 100% à celle de directrice de l'académie. Un rôle à plein temps alors que la FFF cherche à développer de plus en plus la formation chez les filles dans le but ensuite de les voir s'épanouir dans les équipes professionnelles. À OL Lyonnes, c'est une marque de fabrique depuis plusieurs années déjà et la signature du premier contrat pro de Romane Rafalski il y a quelques jours en est une preuve de plus.